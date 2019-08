▶️ 250 millions d'euros injectés dans l'aménagement de la "plaine de Gillot" d'ici 2030

Le 22/08/2019 | Par SI | Lu 1471

La commune de Sainte-Marie se dotera prochainement d'un nouvel espace économique dans le secteur de Gillot. L'annonce a été officialisée ce jeudi lors d'un point presse par le maire Richard Nirlo. D'une superficie de 55 hectares, ce projet s'étalant sur une dizaine d'années baptisé "Espace économique Roger Payet" sera porté par le groupe Opale/Alsei qui réalisera les travaux d'aménagement, estimés à plus de 250 millions d'euros.



Comme l'a rappelé Richard Nirlo, la commune "ne mettra pas un euro dans ce projet" puisque le projet est porté par un mandataire privé, l'opérateur Opale/Alsei, qui représentera la famille de l'ancien président du conseil départemental et conseiller général de la commune Roger Payet, à qui appartient le terrain. "Je tiens à préciser que ces aménagements n'auront pas d'incidences négatives sur les finances communes. S'agissant d'un projet privé, tous les coûts seront portés par le promoteur. En revanche nous bénéficierons de retombées financières non négligeables via les taxes. Les Sainte-Mariens n'auront pas à se soucier augmentation d'impôts", assure-t-il.



"En tant que collectivité, nous nous devons d'accompagner les porteurs de projets. Cette nouvelle zone économique, que je me réjouis de voir s'implanter à Sainte-Marie, se fera en totale concertation avec la population. Depuis 1990 avec Jean-Louis Lagourgue, nous avons toujours mis l'économie au coeur du développement de Sainte-Marie. Il n'y a qu'à regarder les milliers d'entreprises installées sur notre territoire pour voir que c'est une réussite", martèle le premier édile sainte-marien.



Plus de 5 000 emplois attendus