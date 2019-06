▶️ 3 jeunes mules arrêtées à Gillot: "La première victime de ce trafic, c’est ma cliente"

Le 25/06/2019 | Par R.Labrousse - L.Grondin | Lu 717

Les trois mules en provenance de la métropole viennent d'être mises en examen ce mardi à 20H.

Trois jeunes femmes étaient présentées depuis ce mardi matin au palais de justice de Saint-Denis. Ce dimanche, elles avaient été arrêtées à leur descente d’avion à l’aéroport Roland Garros.En leur possession, 29,9 kg de résine de cannabis et 2676 cachets d’ecstasy qui n’ont pas échappé à la vigilance des douaniers. Valeur de la marchandise : environ 500.000 euros, dissimulée dans des boîtes de café.Après une journée marathon au tribunal de Champ fleuri, les trois mules ont été mises en examen pour transport et détention de drogue.Les trois jeunes femmes âgées de 18 et 19 ans ont demandé un délai pour préparer leur passage devant le juge des libertés. Elles seront donc de nouveau présentées vendredi au palais de justice. D’ici le passage devant le JLD, elles sont logiquement maintenues en détention."La première victime de ce trafic, c’est ma cliente", déclare Me Norman Godon-Patel qui défend les intérêts d’une des trois mules. L’avocat se dit satisfait de l’ouverture d’une instruction pour que les vrais responsables soient confondus "car condamner les pions sur l'échiquier, c’est un peu trop facile". Son interview est à retrouver en vidéo :