▶️ 4G opérationnelle au Volcan: Lindigo en live depuis la Plaine des Sables !

Le 02/07/2019 | Par NP | Lu 415

Avec #4GMoments, Orange prouve l’efficacité de son réseau 4G dans toute la France, métropole et territoires ultramarins. L'opérateur, qui couvre 99,6% de la population à La Réunion, a fait une démonstration ce mardi de la qualité de son réseau 4G en invitant le groupe Lindigo à venir jouer en direct à la Plaine-des-Sables. Le tout retransmis en direct sur les réseaux sociaux du groupe.



Après le succès des derniers épisodes dans un TER à Lille, dans un métro à Toulouse, dans un OuiBus à Bordeaux et à l’occasion de la Route du Rhum, au départ de la course mythique à Saint-Malo avec le chanteur Tété et à l’arrivée des ultimes à Pointe à Pitre avec l’artiste Admiral T, ce nouvel épisode surprenant s'est tenu aujourd'hui à La Réunion, sur la Plaine des Sables avec une vue imprenable sur le Piton de La Fournaise. Un lieu couvert par la 4G d'Orange depuis les début du mois dernier.



La 4G d'Orange disponible depuis juin au Volcan



Orange dit capitaliser sur ce haut lieu du tourisme local "pour mettre en lumière cette première pour l’île en matière de couverture 4G". "Ces #4GMoments prennent essentiellement la forme d’un happening en mobilité pour surprendre les passagers qui pourront partager l’événement avec leur proches, grâce à la 4G Orange. Ces happenings sont également retransmis sur les réseaux sociaux en live – Facebook et Twitter - pour que les fans puissent vivre l’expérience où qu’ils soient", explique-t-on du côté d'Orange.



Pour ce nouveau #4GMoments, l’accent a été mis sur une innovation télécom majeure dans la région, à savoir la disponibilité depuis juin dernier de la 4G au Piton de la Fournaise. Orange a choisi de partager ce moment avec un groupe phare de la scène réunionnaise, le groupe Lindigo, qui a krazé un bon maloya sur cet incroyable site touristique, le plus visité de l'île: