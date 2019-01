▶️ A 14H, la quatre voies de Gillot de nouveau bloquée

Commentaires (38)

1. Nono974 le 05/01/2019 10:13

Ça recommence ! Les branleur 974 ont dépensé leurs allocations , du coup ils n’ont plus rien à faire donc il recommence à emmerder ceux qui travaillent pour financer leurs aides sociale

Honte à eux , un bon coup de pied dans leurs ki c est tout ce qu ils merite

2. Jules Bénard le 05/01/2019 10:25

Les déloger ? C'est le meilleur moyen de réactiver le mouvement et les faire revenir en force !

Perso, ça va en faire rager plus d'un, mais... c'est tout ce que je souhaite.

Allez les Jaunes ! Allez... Faut en finir avec la racaille qui nous opprime depuis trop de décennies et de siècles.

Spécialistes, qu'ils disent. Tu parles... Clampins inopérants, oui !

3. Veridik le 05/01/2019 10:27

Seule solution ...

Un strike

4. Watcha le 05/01/2019 10:32

Il fait très chaud,en plus dans une voiture

Trouvez-vous une autre occupation

Partez vivre sur une île déserte,vous serez au paradis,plus de problèmes financiers

L''argent sera toujours le mal de ce monde

C''est une drogue,dont on ne peu pas s''en passe

5. Doumè le 05/01/2019 10:39

Très bien de les déloger aussi vite. Après avoir dévaliser les rayons de grandes surfaces et faire dépasser le milliard le chiffre d''affaire du groupe Ayot, ils crient à la vie chère !!!

Allez travail ban frayeurs culs...



6. Samem le 05/01/2019 10:40

NOUS SOMMES TOUS GILETS JAUNES.

7. CarPlay le 05/01/2019 10:41

Encore une fois dès gratteurs ki qui n ont rien compris au mouvement des gillets jaunes rien que des écervelés désolant désolant

8. Zeus69 ZEUS69 le 05/01/2019 10:42

Enfin , la démocratie reprend ses droits , pas trop tot !

9. tony le 05/01/2019 10:50

Au lieu de manifester... allez chercher votre CAF...

L'argent vient d'être versé...



10. Tijean le 05/01/2019 10:58

Les gratteurs de ki sont de sortie. Ils causent la misère et le chômage et remettent ça.

11. Le Bougre le 05/01/2019 11:08

Bravo aux GJ

Par leur pugnacité et leur détermination

Que cela en déplaise aux bobos 974

...ce ne sont pas eux que l on attend se féliciter de la baisse de l essence...

Courage Continuez

12. observateur le 05/01/2019 11:12

Il y en a marre des gilets jaunes.

13. Fredo974 le 05/01/2019 11:21

Bravo aux gendarmes .

14. Le Jacobin le 05/01/2019 11:22

Merci aux gendarmes.

15. Fidol Castre le 05/01/2019 11:24

Il y avait plus de gendarmes que de Gilets Jaunes.

Les gens ne veulent plus entrer dans leur guéguerre anti ou pro Didier Robert.

16. Partage le 05/01/2019 11:25

Quelle ile de merde

17. TICOQ le 05/01/2019 11:25

Nos GJ péi n'ont pas compris quelle action ils doivent mener. En métropole ils sont sur les ronds points, n'entravent pas la circulation et ne se mettent pas la population sur le dos. Chez nous, tout le contraire. A croire qu'ici le soleil les rend idiots....

18. Popol le 05/01/2019 11:30

Racailles, la panse pleine après les fêtes...Il faut qu'ils s'occupent...Gilets "honte"...Nourris les corbeaux, ils te crèveront les yeux...

19. Isis le 05/01/2019 11:30

Le mouvement n'est pas terminé, y compris sur la métropole, tant que le peuple n'aura pas gain de cause !

20. Patrick le 05/01/2019 11:37

Bien fait ! Qu'ils aillent travailler !

21. L'enflure le 05/01/2019 11:52

Prenez leur identité et appliquez la Loi, amende pour entrave à la libre circulation et saisie de leur véhicule ! Marre de ces têtes de noeuds qui se croient tout permis parce qu'ils ont enfilé un GJ ! On ne veut plus vous voir trous du cul ! Compris

22. menfin le 05/01/2019 12:17

Quelle bande d abrutis. Et pour info les GJ n y sont pour rien sur le prix en baisse de l essence. Il faut se renseigner avant de parler.

23. Arthur le 05/01/2019 12:22

Quelques abrutis ne représentent pas le;peuple ! Aret ek sa !

24. Veridik le 05/01/2019 12:43

@11

Tellement pugnace qu'on a vu personne durant les fêtes

25. PEC-PEC le 05/01/2019 12:45

Décevante cette prise de position de Jules Benard ! ! !

Comment accorder de la crédibilité à des gens qui réclament de la démocratie et agissent en castrateurs ? Ils imposent à une majorité non pas leurs idées mais par leurs actions entravent toute la vie de ces gens qui ne désirent que de pouvoir se déplacer librement et travailler !

Que les politiques pays soient loin de tous reproches est une chose mais embêter tout le monde n'est surement pas la solution.

La France reste une grande démocratie, ce n'est pas la faute des institutions si les électeurs portent régulièrement au pouvoir, des voyous repris de justesse et même de justice...Les seuls responsables ce sont eux même !

26. le kiré totocheur de la pointe du diable, lé + cathodix que catholix? le 05/01/2019 12:46

Je rejoins Jules BENARD.



La France est dans la mouise depuis des décennies par la faute de politiciens menteurs, pour certains ripoux et là il y a soulèvement des plus démunis qui revendiquent au nom de l'intérêt général (moins d'impôts, plus de démocratie etc.), et malheureusement on constate que parmi la population cocufiée par ces politiciens qu'existent quelques citoyens qui osent critiquer ceux qui manifestent contre les abus du pouvoir. On pourrait croire que ces critiqueurs sont des nantis mais pas du tout, ce sont des contribuables (dans tous les sens du terme et à minima au niveau de la TVA) , payant comme tout un chacun des taxes exorbitantes (TVA, octroi de mer etc.), qui râlent contre ceux qui peinent à manifester. Quand les revendications seront satisfaites ces mêmes olibrius vrais hypocrites diront "ben oui, j'étais pour les gilets jaunes...".





La question elle est simple: qui c'est qui vous pourrissent la vie à longueur de vie ? L'Etat avec ses taxes (sur l'eau qui tombe du ciel, sur l'électricité, etc), son peu de démocratie, le manque de sécurité, la baisse des soins médicaux etc., ou quelques gilets jaunes qui ne font que revendiquer Justice que quelques jours ? Il faut raison garder.



Vive les gilets jaunes.

27. kersauson de (p.) le 05/01/2019 12:47

yen a merre de ces couyons ! gilets jaunes= slips jaunatres !!!

ON va commencer a agir

NOUS ON BOSSE

et on pye leurs zindemn...

et la nrl de didix fricotin le fricoteur

28. cmoin le 05/01/2019 12:47

Foutez ces délinquants en taule!

29. titi974 le 05/01/2019 12:50

Je viens de voir encore sur antenne la connerie de certains gilets jaunes le type braille que les médicaments sont trop chères justes pour les riches et l’efferalgan pour les pauvres mais il habite sur quelle planète ce mec en France les médicaments sont remboursés, les médecins soignent pauvres comme riches , les urgences gratuites sont bondées chaque jours de soins gratuits pour parfois des petits bobos arrêtez de donner la parole à ce type de personne qui décrédibilise le mouvement gilets jaunes et ceux la effectivement il faut les virer manu militari ....

30. PUPUCHE le 05/01/2019 13:00

fallait beaucoup mieux travailler sur les bancs de l'école sinon vous en seriez pas là aujourd'hui

31. Louis le 05/01/2019 13:09

Poste 16 barre toi bouffon gillot est ouvert

32. K974 le 05/01/2019 13:24

Alors alors. 21 commentaires et 2 pro gilet, la même proportion que dans l opinion. Faisons un peu de sémantique. Ils disent " LES gilets jaunes, les jaunes, les faire revenir" et non pas " nous gilets jaunes, nous les jaunes, nous allons revenir". Donc dans votre langage vous actez le fait de ne pas appartenir à ce mouvement.

33. Pichon le 05/01/2019 13:27

Manifestons pour la reprise du tram tain qui libérait la Réunion des bouchons

Fusion conseil général et régional

Moins de politiques moins de vers dans le fruit

34. Jamblon le 05/01/2019 13:38

Vu ce matin sur cnews, un gilet jaune qui désormais veut fédérer en se mettant autour d une table et donner un tournant plus cadré, plus construit au mouvement car dit-il à rester sur les rond point le mouvement risque de tourner en rond et de disparaître. En voilà quelqu un d intelligent car au vu des sondages c est ce qui va se passer. Certains GI Joe pei réclament le ric mais vous pensez vraiment qu' une proposition de référendum venant de la Réunion aura la moindre chance d aboutir au niveau national ( 700 000 signatures nécessaires donc impossible ici). Nous en serons toujours à voter des référendum issu de la métropole. Les dom ont des spécificités et voilà que certains comiques en jaune disent non non on veut tout comme l Ardèche ou Le Poitou. Impressionnant le niveau d analyse !

35. Grangaga le 05/01/2019 14:10

" Il faut qu'ils s'occupent.. "



Ou la byin di ......Post 18......

Si toutt' noutt' bann' z'élu té y panss' konm' ou.....

Nou lété pa là zordi.........

An atandan lo bann' ...Zé-zi va okipp' a zot'......

36. tijen le 05/01/2019 14:35

mais c'est quoi l'interet de bloquer ceux qui circulent ???