▶️ A La Réunion aussi, des centaines de lycéens défilent pour le climat

A La Réunion aussi, des centaines de lycéens défilent pour le climat

Le 20/09/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 570

"Et un et deux et trois degrés ! C'est un crime conte l'humanité", ou encore "on est chaud chaud, plus chaud que le climat !", ont pu entendre les passants ce vendredi après-midi dans les rues de Saint-Denis. Ils sont plus de 150 lycéens à crier ces slogans, pour exprimer leur mécontentement.



Comme à Saint-Pierre et d'autres villes au niveau national, des jeunes défilent pour le climat. On parle de "Friday for future" ou de "grève mondiale pour le futur".



Après avoir longé la Rue de Paris, les jeunes Réunionnais sont notamment passés par le Conseil départemental avant de terminer leur marche à la gare routière.



A Saint-Pierre, ils espéraient être reçus par le sous-préfet afin de pouvoir remettre leurs revendications à la ministre des Outre-mer, présente sur l'île ce jour.



Des jeunes militantes nous expliquent pourquoi elles sont aujourd'hui dans la rue, écoutez-les :

Charlotte Molina sur place