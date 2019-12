▶️ Accident mortel sur la pente des 11% à Plateau Caillou: Les gendarmes de retour sur les lieux

Le 14/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 1244

Près d'un mois après l'accident qui a coûté la vie à un conducteur et blessé huit personnes (dont des enfants) à Plateau Caillou, les gendarmes sont mobilisés sur les lieux ce samedi, aux alentours de la pente des 11%, pour une opération de contrôles routiers. Depuis le mois d'octobre, le retour sur les lieux est systématique après un accident mortel , afin de cibler les comportements dangereux et marquer les esprits.