▶️ Acte de terrorisme à Malartic: Le jeune de 20 ans déféré au tribunal

Le 04/11/2019 | Par C.B | Lu 938

Samedi, un jeune de 20 ans s'est introduit dans le commissariat Malartic de Saint-Denis et a menacé une adolescente de 16 ans en lui mettant un couteau sous la gorge et en criant "Allah Akbar".



Ce dernier a expliqué aux enquêteurs avoir fait ce geste pour faire honte à son père, resté à Mayotte, avec qu'il est en conflit.



Placé en garde à vue depuis samedi en fin d'après-midi, le jeune homme a été emmené au palais de justice de Champ fleuri ce lundi peu avant 14H.



Il devrait être mis en examen pour violences avec arme et apologie du terrorisme.



La vidéo de son arrivée au tribunal de grande instance de Saint-Denis :