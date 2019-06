▶️ Agression sexuelle : Les trois policiers de la BAC relaxés

Le 25/06/2019 | Par Soe Hitchon

Trois policiers de la BAC de Saint-André ont été relaxés dans l’affaire d’agression sexuelle en réunion. Les faits remontent à 2014 : une femme de 32 ans, l’ex-compagne d’un des policiers, accuse les policiers de viol en réunion dans la nuit du 23 au 24 juillet. Les prévenus, quant à eux, maintenaient que les actes avec la femme, tour à tour, étaient consentis.



Ils avaient d’abord été mis en examen pour viol en réunion ; ce qui leur aurait valu un procès devant la cour d’Assises. Mais l’affaire ayant été "correctionnalisée", ils étaient finalement poursuivis pour agression sexuelle et jugés devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. La procédure était ainsi plus rapide.



Me Boniface, qui représente la victime, évoque "un sentiment d'injustice extrêmement profond" pour sa cliente. La partie civile espère que le parquet fera appel. Pour Me Morel, qui défendait les policiers, ce verdict est un "succès pour la justice".



Me Boniface, avocat de la victime et Me Morel, avocat des policiers, au micro de Soe Hitchon :