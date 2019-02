▶️ Aide au fret de la Région: "Les Réunionnais vont financer deux fois le prix d'un bien"

Le 22/02/2019 | Par SI | Lu 348

Nommé tout nouveau conseiller régional (Le Rassemblement) en remplacement de Monique Bénard, Olivier Hoarau, pour sa première au sein de l'hémicycle, nous a livré ses impressions sur les orientations budgétaires de la Région. Il pointe la "fragilité" du futur budget de la collectivité régionale après que cette dernière a décidé d'une deuxième séance d'orientations budgétaires en moins de quatre mois. "J'ai l'impression qu'il y a dans les orientations budgétaires proposées aujourd'hui un exercice qui fait semblant d'avoir entendu les gilets jaunes", estime-t-il.



Sur la question de l'aide au fret que la Région souhaite mettre sur la table pour "effacer le coût du transport", Olivier Hoarau propose une révision complète de cette mesure. "Comme le disent les spécialistes, c'est une mauvaise proposition. L'argent public, c'est l'argent des Réunionnais (…) Ces derniers vont financer deux fois le prix d'un bien. L'entreprise qui importe va utiliser cet argent pour augmenter ses marges et non pas pour diminuer", affirme le maire du Port.



Olivier Hoarau appelle donc la Pyramide inversée à revoir sa copie en lui demandant d'agir "sur la formation des prix" et sur "les monopoles".