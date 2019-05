▶️ "Alon stériliz nout zanimo !": Un animal non stérilisé peut avoir jusqu'à 600 descendants

Le 28/05/2019

Suite à une attaque de chat sur une personne le week-end dernier dans l'ouest de l'île, l'association Rêvez (ex-Crapa) souhaite sensibiliser largement le public à l'importance de la stérilisation.

"Alon stériliz nout zanimo !" Voici le slogan entendu dans le spot télé récemment diffusé à la télévision par l'association Rêvez (ex-Crapa), avec la participation financière de la préfecture. Le message est clair : nous devons tous nous sentir concernés par la problématique de l'errance animale.



"L'étude mandatée par la préfecture a démontré que la prolifération des chiens et chats était principalement imputable aux animaux non stérilisés qui ont des maîtres qui les laissent divaguer par habitude", indique l'association.



Car si l'animal errant (qui n'a pas de maître) a une espérance de vie de deux ans et un pouvoir reproducteur très limité par les maladies et la malnutrition, un animal non stérilisé qui a des maîtres peut avoir jusqu'à 600 descendants. Et les mâles, quant à eux, peuvent féconder plusieurs femelles.



Une attaque de chat