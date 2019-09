▶️ Anita, une Réunionnaise lance sa marque de t-shirts écolo aux Etats-Unis

Le 14/09/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1278

Anita, une jeune réunionnaise de 30 ans, s'est lancée le pari fou de lancer sa propre marque de textile, 100% écolo, principalement vendue aux États-Unis où elle réside depuis bientôt un an. Elle a suivi sa conjointe en novembre dernier.



Après avoir trimé pour obtenir un VISA, la persévérance de la jeune Réunionnaise a fini par porter ses fruits. En effet, Anita a réussi à obtenir un VISA Business pour une durée de 10 ans, ce qui lui permet d'avoir une entreprise étrangère installée aux États-Unis et c'est ainsi que Pensées Bleues a vu le jour.



Et elle confie que le plus dur pour elle n'a pas été de se faire une place aux États-Unis, mais de créer son entreprise française, ici à La Réunion. Son projet a été beaucoup moins bien accueilli en France. "Aux États-Unis, toute idée est bonne à prendre, il n'y a aucune peur de l'échec, j'étais une femme parmi tant d'autres, mais avec une idée qui allait les intéresser". D'autant qu'elle s'est implantée à deux pas de Venice Beach, le boulevard des créations, "s'il fallait s'implanter quelque part c'était sans doute ici, car les gens t'accueillent sans préjugés".



Logique écologique



Artiste dans l'âme, Anita aime avant tout le contact avec les gens, échanger, partager, apprendre, s'enrichir... "ça fait deux ans que j'écris, j'écris de la poésie française, j'écris en créole et j'ai commencé à écrire en anglais et j'ai vu qu'il y avait un engouement pour mes textes (...) et je me suis dit tiens j'aime bien le textile, j'aime bien la poésie et si j'imprimais ma poésie sur du textile".



Mais elle ne voulait pas d'une entreprise d'impression sur textile, elle voulait l'inscrire dans une logique écologique. Et c'est la première fois qu'une telle poésie est inscrite sur du textile et qui plus est aux États-Unis. Ses textes, parfois sentimentaux, parfois abrupts, sont inscrits noir sur blanc comme si elle avait découpé les pages d'un livre. Elle a voulu créer une sorte de story dans laquelle tout le monde peut se reconnaître.

Elle a choisi avec minutie l'entreprise avec laquelle elle allait travailler. Située dans le sud de Santa Monica, Anita a pris soin de vérifier que tous les employés sont bien traités et correctement rémunérés. "Ce sont des 100% coton faits aux États-Unis et je peux donc me permettre d'imprimer ma poésie sur des t-shirts responsables", précise Anita. Une fois les t-shirts récupérés, Anita les lave, les traite et elle est ensuite la seule personne à réaliser les transferts sur les t-shirts. C'est pourquoi chaque pièce est unique. Elle a tenu à réaliser des t-shirts unisexes, allant du XS au XXL sans aucun préjugé. Ce qu'elle souhaite c'est que tous les corps se reconnaissent dans ses t-shirts. Elle est fière de pouvoir dire que finalement "écologie et économie ne sont pas si dissociables".



Ses clients peuvent lui rapporter leurs t-shirts qu'elle re-recycle et re-imprime



Cela fait aujourd’hui 6 mois que l'entreprise d'Anita est lancée. Bien qu'elle avoue ne pas pouvoir encore en vivre, elle a déjà vendu près de 400 t-shirts, dont 118 aux États-Unis. Sa première collection est entièrement française (et quelque peu franglaise), mais attire les Américains. Elle espère que sa prochaine collection en créole plaira tout autant outre Atlantique. Anita est revenue quelques semaines sur son île natale pour faire aboutir sa prochaine collection, qui verra le jour le 4 octobre prochain. Très peu d'Américains connaissent La Réunion, mais Anita estime que son entreprise ne peut être que bénéfique pour la bonne image de son île.



"Pour moi, le but ce n'est pas de vendre 1000 t-shirts à 1 personne, c'est d'en vendre 1 à 1000 personnes", déclare Anita. En effet, elle pratique le recyclage de ses pièces. Une fois par an, ses clients peuvent lui rapporter leurs t-shirts qu'elle re-recycle et re-imprime. Par ce fait, elle s'inscrit donc dans le projet de loi anti-gaspillage, qui interdira aux producteurs, distributeurs et sites de vente en ligne de jeter leurs textiles invendus, en favorisant donc le don ou le recyclage.



Pour toutes les personnes intéressées, les t-shirts Pensées Bleues sont à retrouver et à commander directement sur Instagram. Mais un catalogue sera très prochainement mis en ligne. Anita confie que si son affaire est amenée à décoller, elle reviendrait à La Réunion pour s'installer. "Je trouverai un local et embaucherai des personnes qui ont la même façon de penser que moi". En attendant, Anita poursuit son rêve américain. Elle va notamment faire connaître son entreprise aux Antilles puis au Canada au cours des prochaines années. "J'aimerais qu'on reconnaisse mon travail, mes valeurs, mais mon nom ce n'est pas vraiment mon but", conclut-elle.