▶️ Annick Girardin s'exprime sur le rachat de Vindemia

La Réunion va-t-elle enfin avoir gain de cause?



On va rappeler les écrits du communikant pierrot dupuy, des paroles pour l'histoire :

....... Heureusement qu'il y a eu les propositions formulées par le président de Région pour sauver cette séance d'annonces capitales, que tous les Réunionnais attendaient, et du contenu de laquelle devait dépendre la levée ou non des barrages sur les routes de l'ile demain matin.



Que faut-il retenir des décisions annoncées par Didier Robert dans un discours qui marquera l'histoire politique de la Réunion pour les années à venir, au même titre que l'annonce par Paul Vergès en son temps du lancement de son combat pour l'égalité sociale?



Tout d'abord, la Région va se donner les moyens pour que les prix pratiqués à la Réunion soient au même niveau que ceux de métropole.



La Région, l'Etat et l'Europe vont prendre en charge le transport des marchandises jusqu'à la Réunion



Comment faire pour y parvenir? En faisant prendre en charge par la Région, l'Etat et l'Europe, le coût du fret, c'est à dire du transport entre la Réunion et la métropole, pour un montant de 350 millions d'euros......

........ Comment s'assurer que le commerçant va réellement faire bénéficier le consommateur de cette économie dont il va bénéficier? La réponse de Didier Robert : "Une lutte implacable contre toutes les situations de monopole et pour une transparence totale des prix et des marges". Une action qui sera permise grâce à une des annonces faite par Annick Girardin, à savoir la nomination d'un délégué à la concurrence outre‐mer au ministère de l’économie et des finances. Un correspondant aux outre‐mer ayant été parallèlement nommé au sein de l’Autorité de la Concurrence......

Alors ? La Réunion va-t-elle enfin avoir gain de cause?