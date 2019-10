▶️ Assises: Pour la fille de Suzanne Alin "l'irréparable a été commis, on ne pourra jamais revenir dessus"

Le 08/10/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 903

Florence Tivel, la fille unique de Suzanne Alin, nous livre son ressenti, après une journée et demie d'audience où l'accusé n'aura finalement rien apporté de plus qu'au cours de sa garde à vue. Elle estime que la cour recherche les vraies motivations de l'accusé pour les actes perpétrés, qu'elle recherche également à faire la lumière sur les nombreuses zones d'ombres.



"L'accusé ne revient pas sur ses dires, il ne revient pas sur sa version, pourtant, les incohérences persistent donc la lumière, malgré la recherche de la vérité, je ne pense pas qu'on aura toutes les réponses à nos questions à l'issue de ce procès", explique t-elle.



Concernant ses attentes à l'issue du verdict, Florence Tivel demeure pragmatique : "On a besoin de beaucoup de choses mais de toute façon, il n'y aura jamais réparation, de soulagement, de justice même. Il y aura peut être un apaisement, mais l'irréparable a été commis mais on ne pourra jamais revenir dessus, quoi qu'il se passe !"