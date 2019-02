▶️ Bateau malgache bloqué: Les pêcheurs n'écopent d'aucune amende

Le 20/02/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 558

Deux pêcheurs ont tenté d'empêcher un "bateau malgache" de déposer sa cargaison au Port Est. La société Réunimer a poursuivi Bertrand Baillif et Yanis Latchimy devant le tribunal correctionnel ce mardi pour entrave à la liberté de travailler.



Pour leur défense, les pêcheurs déclarent qu'aucun contrôle, aussi bien sanitaire que douanier, n'aurait été réalisé sur cette cargaison. Ils dénoncent ainsi une concurrence déloyale et l'absence totale de traçabilité du poisson.



Cependant la perte de ce poisson s'élève à 15 000 euros. La société Réunimer exige devant le tribunal un déblocage de cette cargaison et 5 000 euros de dette par jour pour réparation.



Le tribunal a tranché ce mercredi : les pêcheurs n'auront finalement rien à payer et la société Réunimer, quant à elle, a été déboutée.