▶️ Biodiversité insulaire: La recherche mondiale a rendez-vous en juillet à l'Université de La Réunion

Le 02/07/2019 | Par SI | Lu 279

C'est une grande première à La Réunion. Du 8 au 13 juillet prochains se tiendra sur le campus du Moufia une conférence internationale sur la biodiversité insulaire, baptisée "Island Biology". Cet évènement réunira sur le campus du Moufia près de 350 conférenciers de 46 pays différents qui partageront leurs travaux sur les questions d'écologie, d'évolution et de conservation des systèmes terrestres et marins."C'est une première : nous mêlerons communauté scientifique spécialisée et grand public à travers une médiation scientifique qui est tout à fait nécessaire pour faire passer les derniers résultats", concernant la biodiversité marine et terrestre des îles se félicite Frédéric Miranville, président de l'Université de La Réunion.En effet, après Hawaii et les Açores, le réseau de chercheurs de la Society for Island Biology (SIB) a choisi l'Université de La Réunion pour l'organisation de son sommet, qui a lieu tous les trois ans. Cet Island Biology 2019 est coordonné localement par le Dr. Claudine Ah-Peng et le Pr. Dominique Strasberg, respectivement ingénieure et professeur en biologie des populations à l'Université de La Réunion/CIRAD.Grande première pour cette édition 2019, le réseau SIB s'ouvre aux acteurs scientifiques de la zone sud-ouest de l'océan Indien. Ces derniers bénéficieront, au même titre que les étudiants et chercheurs de l'université réunionnaise, d'actions de formation.Le grand public ne sera pas oublié puisqu'un "village conférence" sera installé à proximité de la médecine préventive, sous la forme d'un village d'exposants spécialistes de la médiation scientifique. Ce village, qui se veut un espace de découverte et de valorisation des connaissances de la biodiversité marine et terrestre, permettra au public d'assister à des ateliers pédagogiques et à des minis-conférences d'experts.Retrouvez le programme détaillé sur https://ib2019.sciencesconf.org/