▶️ Brayan, le cascadeur des blagues !

Le 02/08/2019 | Par Serena Talk Show | Lu 85

Et voici le second mousquetaire de la Boîte à Like, Brayan ! La puissance de ces mots se reflète à travers son humour et sa capacité de répondre du tac au tac. Avec son équipe, il se lance dans la création de mini films vidéo et veut professionnaliser son art, qui n’est pas totalement pris au sérieux sur notre petit caillou. Voici un challenge de taille !