▶️ Brink's : Seuls quelques salariés n'ont pas encore accepté de reprendre le travail

Le 23/12/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 1180

La Brink’s est en grève depuis le lundi 16 décembre. La direction locale se veut néanmoins rassurante. Les dernières discussions entre la direction générale et les grévistes ont permis de désamorcer partiellement le mouvement social.Les salariés refusaient de prendre leur poste depuis quelques jours au regard du calcul du taux d’ancienneté qui leur était défavorable. L’affaire fait même l’objet d’une procédure devant les prud’hommes. Un jugement est attendu pour 2020."Le directeur général a fait le déplacement (à La Réunion, ndlr). Il a reçu le personnel. Suite à cet entretien, la situation a plus qu’évolué. Ce matin, les collaborateurs de Mayotte - puisque Brink’s Réunion-Mayotte c’est aussi les collaborateurs à Mayotte - ont repris le travail. Pour ce qui est de La Réunion, il y a encore quelques-uns qui ne sont pas totalement d’accord avec les éléments apportés par le directeur général", confirme Guillaume Gaspard, responsable Sécurité technique chez Brink’s Réunion.Malgré ce personnel divisé sur la suite à donner au mouvement, le plan de continuité d’activité a été mis en place dès la semaine dernière, assure Guillaume Gaspard. "Ce plan de continuité d’activité a été bien mené", ajoute-t-il.Si des clients se sont effectivement retrouvés devant un gabier à sec ce dimanche au Carrefour de Sainte-Clotilde par exemple, c’est surtout à cause de la combinaison d'un week end prolongé, qui plus est en période de fêtes, explique le responsable de la Brink’s Réunion. Les clients de la société spécialisée dans le transport de fonds "ont pu être honorés", confirme le responsable.Le calcul des salaires sur le taux d’ancienneté adéquat fait l’objet d’une régularisation, avec une application dès ce mois de décembre.