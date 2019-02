▶️ Budget de la Région : « Des orientations désorientées » pour l’opposition

Le 21/02/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 376

Les orientations budgétaires du conseil régional seront débattues vendredi à la Pyramide inversée. Mais dès aujourd’hui, l’opposition fait part de ses inquiétudes, en pointant notamment du doigt le financement du fret pour l’importation des marchandises.

« Ceux qui profiteront de cette mesure sont toujours les mêmes : les Leclerc, les Hayot, les Vindemia, les grands groupes qui sont déjà riches ! », s’exclame Huguette Bello en évoquant la volonté de la majorité de subventionner à hauteur de 350 millions d’euros le fret pour l’importation des marchandises : « on sait pertinemment que cela mettra en grave danger la production locale ! »



Pour la députée et ses collègues de l’opposition, cette mesure phare proposée par le président de région pendant la crise des Gilets jaunes revient à faire payer deux fois les Réunionnais : une fois via leurs impôts pour le financement nécessaire à cette subvention, et une deuxième fois à la caisse le prix du produit dont la baisse n’est pas garantie.



« C’est exactement l’inverse qu’il faudrait que la collectivité régionale fasse : c’est-à-dire aider nos entreprises, aider la production locale ! En finançant par exemple le fret à l’exportation dont les agriculteurs sont demandeurs ! ». Pour illustrer son propos, Huguette Bello évoque nos délicieux letchis et leurs producteurs, qui galèrent chaque année à exporter les fruits rouges au-delà de nos horizons.



Aux côtés de Gilbert Annette et d’Olivier Hoarau, Huguette Bello évoque plus largement la situation financière de la collectivité : « on s’interroge sur la capacité de la Région à remplir sa mission et à garder la trajectoire du retour à l’équilibre suite à la baisse de ses ressources ». La dette de la Pyramide inversée a augmenté, atteignant les 198 millions d’euros en 2018, avec une forte proportion d’emprunts à risques, comme des prêts à taux variables par exemple, qui menaceraient « d’explosion » selon l’opposition.



Le licenciement annoncé de 416 agents interpelle également les élus qui notent une forte augmentation des effectifs de la Pyramide inversée entre 2015 et 2017 : + 22% . "Des embauches qui interrogent puisqu'elles ont été faites suite aux élections de 2015, avec parmi elles des personnalités médiatiques notamment...", explique Huguette Bello, "il faut rendre publique la teneur de ces embauches !"