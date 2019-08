▶️ "C'est un succès, même si c'est symbolique"

Le 29/08/2019 | Par Marine Abat | Lu 598

"C'est un succès, même si c'est symbolique"endredi 23 août, 9 chiens avaient été sortis de la fourrière de Saint-André, ainsi que 24 chiens et 4 chats mardi 27 août. Egalement, 9 chiens avaient été déposés par des particuliers devant la fourrière, que l'équipe a récupérés, donc au total 42 chiens et 4 chats."42 ont trouvé des familles d'accueil ou adoptants, il en reste 4 qui devraient être placés d'ici demain",