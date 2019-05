▶️ CCC: Les 48 titulaires et leurs suppléants ont été tirés au sort

Le 28/05/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 180

Les citoyens titulaires ont été tirés au sort au sein de l'Hémicycle de la Région ce mardi après-midi pour siéger au Conseil Consultatif Citoyen, à savoir une femme et un homme par commune, soit 48 citoyens pour les 24 communes, ainsi que leurs deux suppléants. Cinq personnes ont également été sélectionnées pour la liste complémentaire par commune.



Les urnes étaient donc divisées par 4, homme de moins de 35 ans, homme de plus de 35 ans, femme de moins de 35 ans et femme de plus de 35 ans. Le tirage au sort a débuté à chaque fois par la titulaire et l'huissier tirait ensuite une boule pour déterminer la catégorie âge, jaune pour les plus de 35 ans ou bleue pour les moins de 35 ans.



Plus de 1300 candidatures ont été récupérées via les urnes, laissées dans chaque commune, scellées par l'huissier lui-même. Ces candidatures ont été réalisées "sur une certaine durée, à la fois par le biais d'internet et à la fois par bulletin papier à glisser dans une urne placée dans les différentes antennes de la Région Réunion. Les participations ont été retranscrites sous forme de bulletins à tirer et mises dans des urnes, séparées en fonction des catégories, homme, femme, de plus de 35 ans ou de moins de 35 ans", confie maître Vincent Martin, huissier de justice associé à Saint-Denis.



Le tirage au sort a dû s'adapter au manque de participation dans certaines communes, tout en respectant au mieux cette volonté de parité. Les communes de Bras-Panon, Les Avirons ou encore l'Etang-Salé n'avaient par exemple aucune femme de moins de 35 ans. Cilaos n'avait, quant à elle, aucun homme et aucune femme de moins de 35 ans. La Plaine des Palmistes également ne disposait d'aucun homme de moins de 35 ans et aucune femme de plus de 35 ans et la commune avait un seul et unique bulletin de femme. Les urnes étaient parfois si pauvres que pour certaines communes la liste complémentaire n'a pas pu s'élever à 5.



Aucun élu n'a assisté à ce tirage au sort, car une volonté de toute transparence était exigée, seule la presse, le personnel organisateur de la Région, et bien évidemment l'huissier, étaient présents. La liste sera par la suite rendue publique.



La Région Réunion prendra ainsi contact avec les personnes tirées au sort, qui devront fournir un certain nombre de pièces justificatives. Si ces pièces ne sont pas fournies ou inexactes, ce sont les suppléants, voire les citoyens de la liste complémentaire, qui siègeront au Conseil Consultatif Citoyen.