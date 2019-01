▶️ Cambriolage et coups de feu à la Saline: Le gérant de la pizzéria témoigne

regrettent Nicole et Bruno, riverains.

Il est en état de choc. Dans la nuit de samedi à dimanche, deux individus sont entrés par effraction dans la pizzéria de Léo Desruisseaux, à la Saline-les-Hauts. "Les gendarmes m'ont appelé à 6 heures pour m'informer du cambriolage", raconte le gérant de Pizza Léo. "Quand je suis entré, j'ai vu que la porte était fracturée, le grillage coupé en deux. Ils n'ont pas eu le temps de voler car ils ont été mis en fuite par les gendarmes, prévenus par des voisins".À l'arrivée des militaires, le fourgon du couple a foncé sur les forces de l'ordre , qui ont riposté par des coups de feu, a révélé le Journal de l'Ile. Les deux occupants ont été blessés dans l'altercation. Si la femme, âgée d'une quarantaine d’années, s’est rendue à l’hôpital, l'homme est toujours activement recherché.Ce lundi matin, le gérant est dans l'incompréhension. "Il n'y a pas grand chose à voler dans une pizzéria, à part quelques boissons. Je ne laisse jamais de fond de caisse. Prendre tous ces risques pour si peu...".Secoué par la violence de l'événement, le restaurateur confie avoir la boule au ventre à l'idée de reprendre le travail. "Plus ça va, moins on se sent en sécurité. Ça fait 40 ans que je suis dans le métier, je n'ai jamais eu affaire à ça. Le préjudice est surtout moral. Moi je ne demandais rien, juste de travailler. C'est un peu rageant". Une inquiétude partagée par le voisinage. "Il n'y a plus de limite""On se ne sent pas en sécurité du tout".