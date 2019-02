▶️ Cancers: Lancement d'une nouvelle campagne de sensibilisation

Le 25/02/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 148

Les associations et autres organismes de dépistages de cancers au niveau national - y compris donc l'association régionale "Run Dépistages" - s'harmonisent, changent de nom et deviennent ainsi le "Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers".



Les cancers les plus fréquents sur l'île de La Réunion sont le cancer du sein chez la femme, le cancer colorectal, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, ainsi que le cancer du col de l'utérus, son dépistage concerne les femmes dès 25 ans. Pour le cancer du sein et le cancer colorectal, le dépistage s'adresse aux personnes de 50 à 74 ans.



"Il s'adresse à toutes les personnes qui sont en bonne santé, des personnes qui ne sentent pas forcément malades mais qui peuvent avoir déjà un petit cancer qui est en train de se développer et c'est tout l'intérêt du dépistage, c'est d'aller chercher le cancer au moment où il est le plus petit possible et de l'enlever avec le moins de conséquences possibles", explique le docteur Katia Slama.



Elle précise que lors de la campagne 2017-2018, 267 cancers du sein et 64 cancers colorectaux ont été détectés, ainsi que plus de 500 adénomes.



Katia Slama sensibilise ainsi la population au dépistage : "c'est gratuit, il suffit d'aller récupérer son test chez son médecin traitant, de ne pas avoir peur et si tout va bien on le refait tous les deux ans", explique-t-elle.