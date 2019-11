▶️ Car jaune se dote de 13 nouveaux bus dont 3 à étage

Le 25/11/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1993

Le réseau, Car jaune a mis en expérimentation un premier bus à étage en 2017. Le test s'étant avéré concluant, la Région Réunion a décidé de renouveler sa flotte cette année avec trois bus à étage, nouvelle génération.



Pourquoi des bus à étage? "D'abord, car ils ont de l'allure!", nous confie Fabienne Couapel Sauret, Conseillère régionale déléguée aux transports. "Ce sont des bus dotés du wifi (...) et ils sont très appréciés par les usagers et les chauffeurs, ça répond à une logique, ça répond à une attente."



Complétés par dix bus supplémentaires, qui arriveront courant décembre, "ces 13 bus vont permettre d'augmenter la capacité de 1 200 places par jour", confie-t-elle. Ils vont également permettre de renforcer quatre lignes, principalement dans l'Est et l'Ouest.



Ces 10 bus vont venir enrichir le réseau Car jaune sur l'ensemble de l'île, du Nord au Sud et sur les lignes touristiques. Les bus Car jaune, désormais dotés de soutes à bagages, pourront accueillir les nombreux touristes qui arrivent à La Réunion.



Le but est de fluidifier les déplacements afin de faciliter le quotidien des Réunionnais, qui sont de plus en plus demandeurs d'un réseau interurbain.



"Les bus ne disparaîtront pas", a rassuré la conseillère régionale, pour répondre à M. Moutoussamy, très inquiet de voir son réseau de transport disparaître avec l'arrivée prochaine du Run Rail. "Le réseau ferré s'articulera parfaitement aux réseaux de bus, y compris, Car jaune, qui continuera d'exister, mais avec d'autres connexions", indique-t-elle.