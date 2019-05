Commentaires (22)

1. Zan Douille le 04/05/2019 12:28

A mon sens, ce serait plutôt Mayotte en l'air que la Réunion... Rendons à César ce qui est.....Cessons de mettre la Réunion dans tous les Caris et à toutes les sauces...notre patrimoine culinaire en sera réservé...

2. Clairvoyant le 04/05/2019 13:49

Zandouille votre pseudonyme est très approprié, car ce jeune est un pur produit locale, formé par des entraîneurs locaux, où il a combattu en Zambie, pancras et plein d''autres disciplines, en fait plus que la réunion, il met l''humanité en haut

3. TOUT À FAIT D'ACCORD ZAN DOUILLE le 04/05/2019 13:51

MÉLANGE PA SERVIETTE EK TORCHON .

4. SITARANE le 04/05/2019 14:34

La Réunion gagne des combats mais perd son identité, aprés les Mahorais, ce sera les Sri Lankais.....Les Créoles sont de dociles observateurs de leur déchéance....................................

5. Kreolité le 04/05/2019 15:12

Nassuf 1 bon marmay... mé son manager dentèl

6. Forever le 04/05/2019 17:10

Vraiment bien pour notre îles félicitations nassouf.

staff jeune et compétent bonne continuation

7. Choupette le 04/05/2019 18:46

N'importe quoi.

8. Kreolité le 04/05/2019 20:12

Après respect kan méme c le seul la amène un titre professionnel et non amateur après le championnat!

9. Santa le 04/05/2019 20:34

L'année dernière mr kaisse et passé champion de France poix lourd pancrace, mr bardeur aussi ils ont pas été en couverture.... préférence régional

10. A mon avis le 04/05/2019 21:21

Arrêtez avec vos commentaires racistes-débiles !

Et bravo au champion méritant !

11. Kreolité le 05/05/2019 06:38

- réponse a Poste 9 Santa ;

ouler à koter la plaque la nous parle de championnat de France professionnel et non amateur comme où c 2 choze différent

12. Mylène le 05/05/2019 08:09

La vie et fait de beaucoup d'épreuve , ce champion à eu la plus belle des récompenses de sa vie félicitations , tu le mérite ta persévérance à payer.

13. Veritas le 05/05/2019 12:20

Attention les vautours vont être à l''affût.

Les élus et les leche cul politique placé dans les associations sportives tu étais seul alors regarde bien tes fréquentations.

A Mediter !!!

Et encore félicitations moina.

14. Santa le 05/05/2019 12:20

Poste 11 amateurs ou pas c''est la performance qui compte, certes il mérite sa couverture, mais la réunion mérite de mettre tout les champion amateurs ou pas en évidence, pour multiplier les structures sportives et dévié les jeunes de la drogue,

15. Eddy le 05/05/2019 13:29

Pourquoi pas "met Mayotte en l'air" aussi, si ce sont ses origines en plus il doit sans doute se définir comme tel. Ils ont aussi besoin de modèles positifs auxquels les jeunes, surtout ceux en manque de repères peuvent s'identifier, faut pas voir du racisme partout, s'attribuer les victoires et rejeter tout ce qui est négatif.

16. Kozement le 05/05/2019 15:11

Nassuf tu étais seul en france. Attention avec qui tu marches.. la réunion bcp de rapiang.

Trop veulent avoir leur part dans ton succès.

Ta victoire tu l'as eu seul...

17. Eddy le 05/05/2019 15:54

Poste 16 vous savez pas lire ? Tout le monde sais qu'il à était seul et il ne la pas cacher si on lit bien l'article.

18. Sohaninia le 05/05/2019 16:04

Encore une fois Toute mes félicitations nassuf tatie et fière de toi continue ainsi .et ravi de voir ton ami d''enfance qui et toujour à tes coter .

Gros bisoux à bientot

19. Sainte marie en l'air le 05/05/2019 17:02

Aller court derrière sainte marie en force

20. Moise le 05/05/2019 19:29

Très grand champion , vas y fonce mouhoudhoiri