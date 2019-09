▶️ "Combien de morts faudra-t-il dans les établissements scolaires pour qu'on réagisse?"

"Aujourd'hui la colère elle est immense parce qu'il y a eu quand même un personnel de direction qui a été sauvagement agressé, deux enseignants et des surveillants qui se sont interposés", précise Jean-Paul Paquiry, délégué Force Ouvrière du lycée L'Horizon. L'un des enseignants est aujourd'hui en ITT. C'est pourquoi ils ont décidé de cesser le travail ce lundi 23 septembre. Les mauvaises conditions météorologiques n'ont pas freiné les syndicats Force ouvrière, Action Démocratie, SNUEP FSU et Snalc pour réaliser cette "action symbolique". Mais au-delà d'une action symbolique, ils souhaitaient également montrer à l'autorité publique qu'il y a "un ras-le-bol" et que "nous travaillons plus en sécurité", confie Jean-Paul Paquiry. C'est pourquoi ils demandent "des postes d'agent pour que les élèves soient aussi en sécurité"."Déjà le gouvernement nous assène avec ses réformes qui réduisent les postes, les heures de cours, c'est déjà difficile, alors si on vient encore avec la peur au ventre, c'est pas tolérable", confie le délégué FO. Il ajoute que "si on n'a pas de réponses positives, les autorités sauront que la prochaine fois lorsqu'il y aura un accident grave ils porteront eux-même cette responsabilité."Le cahier de revendications va être remonté au chef d'établissement et au Recteur de La Réunion, ainsi qu'au Préfet car il faut trouver des solutions pour protéger les abords des établissements scolaires ici à La Réunion. "Combien de morts il faudra attendre qu'il y ait dans les établissements scolaires pour qu'on réagisse vraiment?", se demande-t-il...