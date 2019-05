▶️ Comparali : Luttez contre la vie chère en scannant vos courses !

La solution aux revendications des gilets jaunes se trouve peut-être à portée de doigts : L’application mobile "Comparali" propose désormais aux consommateurs réunionnais de scanner leurs courses, et de comparer immédiatement le prix d’un produit avec son prix en métropole. Les utilisateurs sont encouragés à compléter la base de données, afin de permettre aux développeurs d’évaluer le niveau de concurrence réel entre les grandes surfaces de La Réunion.

"Avec la technologie moderne, on peut démontrer que le jeu de la concurrence n’existe peut-être pas à La Réunion. Et s’il n’existe pas, alors c’est à l’Etat de prendre des mesures concrètes."



Nicolas Delaunay a décidé de prendre les choses en main. Avec son application mobile Comparali , le chef d’entreprise et membre de l’OPMR (Observatoire des prix, des marges et des revenus) espère pouvoir faire la lumière sur les différences de prix entre La Réunion et la métropole dans la grande distribution, ainsi que sur les pratiques concurrentielles entre les grande surfaces sur le département.



"Il faut sortir du « fénoir ». Une application comme Comparali permet au consommateur de jouer un rôle actif, pour ensuite essayer de faire évoluer les choses".





Scanner un produit avec son smartphone



Comment ? Tout d’abord en permettant aux Réunionnais de comparer immédiatement le prix d’un produit entre les grandes surfaces de La Réunion, mais aussi avec son prix dans différentes enseignes en métropole.



"La fonction « Scan » apparaît sur l’application, il suffit alors de scanner le code-barres et les informations, quand elles existent dans nos bases de données, apparaissent immédiatement", explique Nicolas Delaunay.



"Nous donnons également au consommateur la possibilité de renseigner le prix des produits, en précisant le magasin dans lequel il se trouve, pour que notre base de données soit mise à jour. Ces informations seront à leur tour accessibles aux autres consommateurs."



