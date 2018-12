▶️ Conseil consultatif citoyen: Les élus d'opposition restent sur leur garde

2. JORI le 19/12/2018 18:48



"Le fait même de créer cette instance nouvelle est un aveu d'échec" , c'est faux, c'est juste que les institutions ne sont plus adaptées aux circonstances d'aujourd'hui. Preuve en est le taux d'abstention qui augmente d'élections en élections.

A quand par exemple la collectivité unique regroupant les conseils départemental et régional. Assez, de vouloir toujours placer les copains et famille dans ces instances pour vivre au crochet des contribuables.

Quant à ce conseil consultatif citoyen comment sera t il constitué, pour combien de temps et pour y faire quoi?. Si c'est pour être une seconde chambre d'enregistrement de ce qu'aura décidé la région, quel en sera l'utilité?.

En réalité, si tous nos élus étaient les réels élus de terrain qu'ils affirment être (pour justifier leur cumul de mandats et fonctions) alors même qu'ils n'ont même pas vu venir l'émergence des GJ, ce conseil n'aurait même pas lieu d'être.