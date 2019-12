▶️ Continuité territoriale: La Région annonce des changements pour la prise en charge

Le 10/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1779

La Région Réunion présente en ce moment même les changements qui interviendront en 2020 pour la continuité territoriale.



"Il n'y aura plus de remboursement à compter de 2020 mais on partira sur un système de bon. Cette mesure (le remboursement) avait été mise en place car elle répondait à un besoin, à un souhait des gens de pouvoir réserver facilement par internet. Au fil du temps, on a essayé d'améliorer le système. On le sait, le bon n'était pas émis le même jour, etc...", explique Yolaine Costes, vice-présidente de Région. "On a mis des mesures correctives mais on s'est aperçu au fil du temps que le système n'était pas performant", dit-elle en espérant, avec cette mouture, "plus d'efficacité".



Si la Région Réunion a décidé de mettre en place cette nouvelle modalité, c'est aussi pour avoir une meilleure visibilité sur les dépenses de la collectivité.



Yolaine Costes a affirmé également que "les remarques de la Chambre régionale des comptes a aussi influé sur la modulation de cette prestation". Ce changement sera appliqué dès janvier 2020. Evidemment, les personnes dont le dossier est encore en traitement pour un remboursement, ne perdent pas le bénéfice de cette aide.



Rappelons que le dispositif de continuité territoriale offre une compensation financière aux Réunionnais souhaitant effectuer un voyage Réunion/métropole ou métropole/Réunion. Une aide modulée en fonction du quotient familial. Les voyageurs pourront toujours bénéficier d'un montant allant de 300 à 450 euros, selon le quotient familial.



Un seul cas de dérogation possible



Yolaine Costes indique qu'aucune baisse des aides accordées n'est à prévoir pour 2020 même si une diminution avait été envisagée en 2019, sans que la mesure n'entre en vigueur.



"Nous continuons la continuité territoriale, même si c'est est un rôle dévolu à l’Etat. Néanmoins, comme l’Etat ne le fait pas, ou si peu, la Région Réunion le fait. Nous avons toujours souhaité travailler avec l’Etat et l’Europe, pour que toutes les personnes puissent se déplacer librement sur le territoire national. C’est en ce sens que nous continuons nos discussions avec l’Etat. Nous étions encore il y a trois semaines, avec le président de Région, en discussions à Bruxelles", ajoute la vice-présidente en charge de la continuité.



La Région précise cependant que le remboursement pourra toujours être accordé a posteriori qu'à une seule et unique exception : lorsqu'une personne a dû se déplacer pour cause de deuil.



153.000 personnes ont sollicité la collectivité régionale pour bénéficier de cette aide au voyage en 2018.