▶️ Crash d'un Boeing ukrainien : L'avion abattu par un missile, atteste le New-York Times

Le 10/01/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 1685

La communauté internationale semble accréditer de plus en plus la thèse du missile dans le crash du Boeing ukrainien dans lequel 176 personnes ont perdu la vie. Le New-York Times a publié une vidéo qui montre un missile touchant ce qui semble être un avion, non loin de l'endroit où le crash a eu lieu.Au vu des nombreuses preuves qui accréditent cette thèse, les premiers ministres canadiens et britanniques ont depuis soutenu publiquement ce scénario.