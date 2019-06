▶️ Danse: Belle prestation du Tempo Danse en coupe de France

Le 17/06/2019 | Par NP | Lu 146

Le Tempo Danse a encore assuré le spectacle ! Les danseurs du team possessionnais ont fini à la 5e place (sur 17) lors de la dernière coupe de France des teams de danse sportive et latine qui s'est déroulée le 1er juin dernier à Vénissieux (Rhône).



À cette occasion, 8 des meilleurs danseurs du Tempo Danse se sont préparés pour la catégorie team latine avec leur coach Chloé Sisteron et leur professeur Vanessa Cazal et Gregory Chevallier.



Les danses latines comprennent : la samba, le chacha, la rumba, mais aussi le paso ou encore le jive/rock.



Elles sont généralement dansées en couple mais se développent également depuis peu aussi en solo et en team (groupe), notamment à La Reunion qui compte déjà un nombre impressionnant de solo dancers qui se retrouvent plusieurs fois par an en compétition locales.



C'est à la demande de Vanessa Cazal, directrice et professeure de Tempo Danse, également juge nationale, que s'est tenue pour la toute première fois en France une compétition de solo latine, en plus de la coupe de France de team et des compétitions de danse en couple. "C'est après de nombreuses sollicitations auprès de l'organisateur mais aussi des membres de la Fédération que j'ai enfin pu obtenir l'accord de Christophe Rey, responsable de la compétition. Cela a permis à nos danseurs de se déplacer non pas pour une discipline mais deux voire trois pour Enzo & Noémie qui dansent aussi en couple et qui ont d'ailleurs remporté l'Open Jeune", se félicite la directrice du Tempo Danse.



En moins de 14 ans c'est Nessa Bacco de Tempo Danse qui a raflé toutes les premières place en chacha, rumba et jive.



Chez les plus de 14 ans, quatre médailles de bronze ont été remportées avec la quasi totalité des danseurs du Tempo Danse présents en finale.