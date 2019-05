▶️ Découvrez les nouveaux billets de 100 et 200 euros !

Le 28/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 244

Plus difficiles à imiter, tout en état plus simples à vérifier, ce sont les nouveaux billets de 100 et 200 euros qui viennent d’être mis en circulation dans 19 pays d'Europe. Ils sont les derniers à subir une transformation après ceux de 5, 10, 20, et 50 euros, orchestrée depuis 2013.

La BCE et l’Eurosystème sont tenus de préserver l’intégrité des billets en euros et de continuer à en perfectionner les techniques de fabrication. La nouvelle série de billets, baptisée "Europe" offre une meilleure protection contre la contrefaçon et rend ainsi les billets en euros encore plus sûrs.



Les nouveaux billets de 100 et 200 euros bénéficient des mêmes signes de sécurité que le billet de 50 euros, tels qu’un portrait inséré dans le filigrane et l’hologramme, ainsi que de nouveaux signes améliorés grâce auxquels ils sont plus difficiles à contrefaire, tout en restant faciles à vérifier.



- L’hologramme satellite :

Ce tout nouveau signe de sécurité se situe dans le haut de la bande argentée.

Si vous inclinez le billet, vous voyez de petits symboles de l’euro (€) graviter autour du nombre. Les symboles deviennent plus clairs sous une lumière directe.



- Le nombre émeraude :

Si vous inclinez le billet, le nombre brillant dans le coin inférieur gauche produit

un effet de lumière qui se déplace de haut en bas et de bas en haut tandis que le nombre change de couleur, passant du vert émeraude au bleu profond. Les nouveaux billets de 100 et 200 euros contiennent également des symboles de l’euro à l’intérieur du nombre.



En plus des signes de sécurité reconnaissables à l’œil nu, les nouveaux billets contiennent de nouveaux signes améliorés pouvant être authentifiés par des machines et des automates.



Les nouveaux et anciens billets vont se côtoyer pendant quelques années dans vos porte-monnaie, le temps de retirer progressivement les anciennes coupures de la circulation.