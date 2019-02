▶️ Dengue: "On pourrait connaître un triplement de cas contaminés par rapport à 2018"

Le 14/02/2019 | Par Zinfos974 | Lu 775

Au vu de l'augmentation du nombre de cas ces dernières semaines, le préfet de La Réunion a convié ce jeudi matin l'ensemble des partenaires institutionnels lors d'une réunion du Groupement d'Intérêt Public – Lutte Anti-Vectorielle (GIP-LAV).



L'occasion pour les services de l'Etat, de l'ARS, les communes, et les intercommunalités, la Région et le Département d'échanger sur les solutions à mettre en œuvre pour endiguer ce fléau.



Le préfet a rappelé la mobilisation attendue de l'ensemble des partenaires dans la lutte contre la maladie, la complémentarité des actions menées par les différents acteurs et "le nécessaire maintien de cette mobilisation de tous dans les semaines à venir".



Martine Ladoucette, directrice de l’Agence régionale de santé (ARS) de l’Océan indien, a fait le point à la sortie de cette réunion. L'occasion de rappeler : "Les personnes qui pensent pouvoir avoir la dengue doivent aller voir leur médecin. À la fois pour être soignés, mais aussi parce qu'une fois le diagnostic confirmé, c'est ce qui permet à la lutte anti-vectorielle d'agir dans le domicile et autour".