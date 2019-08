▶️ Des enfants Sri-Lankais vivent leur première rentrée scolaire à La Réunion

Le 16/08/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 1307

C'est le grand jour pour des milliers de petits réunionnais qui retrouvent le chemin de l'école. Après un mois et demi de vacances, les enseignants sont prêts à commencer cette nouvelle année scolaire. L'école Bouvet de Saint-Denis accueillera, pour cette rentrée 2019, des enfants Sri-Lankais.



Afin que tout se passe au mieux, Audrey, bénévole pour l'association "Ansamb Océan Indien", a accompagné ce matin les marmailles et leurs parents afin de faciliter les démarches d'admission et leur intégration. Comme l'explique Audrey : "On rencontre plusieurs enjeux, le premier objectif étant des leur donner des bases en français. Pour cela, nous avons plusieurs professeurs bénévoles qui interviennent assez régulièrement pour enseigner les bases, se présenter et savoir compter. Notre deuxième objectif est de collecter les effets scolaires et nous avons pu compter sur notre réseau solidaire. Aujourd'hui, entre la maternelle et le lycée, on compte 20 élèves".



Concernant les demandes d'asiles qui sont toujours dans l'attente d'une décision de l'OFPRA, une petite fille scolarisée ce matin et sa famille ont obtenu un avis favorable et pourront rester sur le sol français. Les autres demandes sont toujours dans l'attente d'une décision. "Jusqu'à présent, on a eu un retour positif concernant une famille, la petite fille est scolarisée cette année dans cette école. Concernant les autres familles, elles sont toujours en attente", ajoute Audrey.



Les marmailles sont, pour leur part, heureux de pouvoir participer à cette rentrée scolaire. "Les enfants sont ravis, ils ont leurs effets, pour les plus grands, à temps grâce à la générosité de notre réseau. Ils ont hâte de retrouver les amis qu'ils s'étaient déjà fait avant les vacances sachant qu'ils ont déjà pu intégrer l'école depuis mai dernier" explique Audrey.



Au final, c'est avec la fierté du travail accompli que l'association "Ansamb O.I" voit cette rentrée se dérouler. "Pour l'association, j'avoue, on marque un point parce que l'on a pu assurer pour la collecte des effets, parce que ces enfants là, on les voit heureux et qu'ils ont les petites bases de français, ils savent dire "bonjour; est-ce que ça va ?" et savent se présenter. Pour tout ça, on marque des points au niveau de l'association" termine Audrey avec beaucoup de retenue et d'humilité.