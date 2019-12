▶️ Des milliers de manifestants défilent à St-Denis contre le projet de réforme des retraites

Commentaires (15)

1. JORI le 05/12/2019 10:29

1300 pers selon la police ou les organisateurs ?. Les autres salariés sont où si dans ce chiffre il y a déjà des inactifs (étudiants et retraités)?.

2. JEAN-PAUL ETHEVE le 05/12/2019 10:43

tien bo tout le monde larg pas....nous lé en train de subir la loi des gros nantis de ce monde...du lobbying politico/financiers....tous ces décideurs qui représentent une minorité et qui possèdent la plupart des richesses et qui demandent toujours à la majorité des gens dont ils y a des millions qui du mal a vivre financièrement de toujours se serrer la ceinture ....pour que ces GROS ZOZOS s'enrichissent encore et encore aux dépends la population...

3. Choupette le 05/12/2019 10:45

Que le gouvernement s'attaque aux privilèges indûs et absurdes de certains corps de métiers : prime de charbon (?!), voyages gratuits pour tous les membres de la même famille si l'un d'eux travaille à la SNCF, etc. ...), ce serait compréhensible.

Mais qu'il ne mette pas tout le monde dans le même panier.



Et qu'il s'attaque aussi à la défiscalisation. Il y a à gratter, de ce côté. Mais bon, si ce sont des copains ... .

4. Tristan Lefebvre le 05/12/2019 10:47

On est au moins 15 000.

5. Ti Tangue zilé zone le 05/12/2019 10:52

@ JP ETHEVE tien bo tout le monde larg pas.nous lé en train de subir la loi des gros nantis de ce mondedu lobbying politico/financiers...COMMENCE PAR NE PAS RENDRE DANS LES GRANDES SURFACES...déjà si vous voyez le monde qui a ..tonton yoyote y ri

6. Dederun le 05/12/2019 10:57

Un millier pas extraordinaire disons 90% de fonctionnaires et le reste des promeneurs ça s''arrête là, c''est surtout les fonctionnaires qui veulent sauvé leurs culs rien à foutre du privé comme d''hab

7. Papayou le 05/12/2019 11:00

Seulement 1300??? Ils viennent d'où ses chiffres ?

8. cmoin le 05/12/2019 11:05

C'est censé être le jeudi noir?Ahahah!

9. JORI le 05/12/2019 11:07

Certains parlent de "loi de gros nantis", mais vu le nombre de joueurs au loto ou pmu à la Réunion, faut croire que beaucoup de réunionnais envient ces "gros nantis".

10. balayedovantzotportavant le 05/12/2019 11:24

dederun et si le privé bougeait son popotin je connais la musique je me cache derrière les autres feront le boulot pour vous , comme il est facile de tout accepter et de critiquer les autres pauvre réunion tu coules sous les courageux!

11. JORI le 05/12/2019 11:31

4. Tristan. Vous êtes sûr, ce ne serait pas plutôt 150 000 pers ! 😂

12. Oscar DUDULE le 05/12/2019 11:42

15 000 ! Non. Entre Saint Denis et Saint Pierre cela doit faire un peu plus de 5 000 personnes. c'est pas mal. certes moins que les grandes manifs de 2005 ( 30 000 à Saint Pierre) mais plus que les manifs de ces derniers mois.

Après attendons la suite.