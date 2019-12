▶️ Des opérations escargot menées aux quatre coins de l'île

Commentaires (20)

1. olive le 05/12/2019 07:52

un rythme d'escargot : cela correspond au rythme de la fonction publique, ça ne les changera pas de leurs habitudes : pas trop vite le matin, pas trop vite l'après-midi !

n'oubliez pas les maillots de bain chers fonctionnaires grévistes (ceux qui ont un vrai travail travaillent), il fait beau vous pourrez vous baigner. c'est nous qui régalons, profitez-en.

2. Le retour des Terroristes ! le 05/12/2019 07:55

La plus des GJ y travaillent même pas, donc zot nora pas de retraite !



Pour espérer avoir une retraite chers Terroristes, faut-il que vous alliez travailler ! Mais ça un mot que zot y connai pas !

3. Debile le 05/12/2019 07:56

Ca ne sert à rien les grèves et manifestations à la Reunion le gouvernement s en contrefout vous emm.... que la population

C est à paris qu il faut bloquer et manifester...le reste est invisible et inutile

4. Didier le 05/12/2019 08:24

Les GJ sont quand même très cons ils empêchent les gens d’aller manifester, je devais me rendre à St Denis mais je ne veux pas être bloqué pendant des heures. La N1 possession vers St Denis ne roule plus il est 8h22 du matin ! Des cerveaux je vous dit !

5. ALEXANDRA le 05/12/2019 08:43

Vous embêtez les réunionnais alors que vous devriez aller/bloquer les élus..maires, députés, sénateurs etc...Réfléchissez bien...

6. Robert le Diable le 05/12/2019 09:30

@ Olive



Bravo Olive,



C'est avec des gens comme vous qu'on va construire une société juste et égalitaire. C'est avec des gens comme vous que les gens comme Macron feront disparaître la fonction publique. Quand elle aura disparu, cher monsieur, il ne vous restera que les yeux pour pleurer...à moins que votre portefeuille ne soit bien garni...mais ce n'est pas le cas de tout le monde.

7. MôveLang le 05/12/2019 09:30

Je ne manifeste pas, j'ai voté LePen aux présidentielles, je savais ce que valait macron,

À la prochaine présidentielle, tous ces crétins feront encore barrage à LePen, et zot nora encore danki.

8. Yab le 05/12/2019 09:34

Post 5,Alexandra, inutile de leur demander de réfléchir. Ce mot ne fait pas partie de leur vocabulaire, et pour réfléchir il est nécessaire d'avoir un cerveau.

9. Quand les cons sont braves le 05/12/2019 09:35

Allez que la Région affréte des avions au tarif continuité territoriale et zou.. Tous à l'Elysee..

10. fox le 05/12/2019 09:41

Les grèves des jeudi sont traditionnellement menées par les syndicats. Les GJ font en leur "blocaz" en gnrl samedi et refusent les syndicats. Là les GJ se greffent sur la manif synd. donc bordel car ils empêchent les gens d''aller manifester. Débile.

11. Vilinmanir le 05/12/2019 09:47

Les 3/4 de ceux qui manifestent ont voté Macron et son programme dans lequel était prévue la fin des régimes spéciaux !!!! D'ici les prochaines présidentielles, je vous parie que ces mêmes vous diront de voter Macron ! Je vous parie !!

12. Fidol Castre le 05/12/2019 09:57

Un grand travailleur comme toi n'aura pas de retraite non plus. Il y aura la guerre civile bien avant. Un grand travailleur comme toi n'aura pas de retraite non plus. Il y aura la guerre civile bien avant.

13. ALEXANDRA le 05/12/2019 10:18

C'est même à BRUXELLES qu'il faut aller manifester !!!

14. JORI le 05/12/2019 10:18

6. Robert. L''Allemagne a, me semble-t-il, moins de fonction publique que nous, marche t elle moins bien que nous pour autant ?. L''état n''a jamais créé d''emplois marchands et il paraîtrait que ce sont ces emplois qui créent la richesse d''un pays.

15. JORI le 05/12/2019 10:21

6. Robert. (suite). D'ailleurs regardez qui sont dans la rue. Le salarié n'a pas les moyens de grèver. Seuls les régimes spéciaux qui ont leurs avantages à garder ou sur rémunérés peuvent le faire.

16. GIRONDIN le 05/12/2019 10:25

Donc ces gilets jaune travaillent pour macron.

Ou comment empêcher les bougs arrivent sin dni, pour manifester !!!!



Trop fort





5.Posté par ALEXANDRA

🌟🌟🌟🌟🌟

17. La Vérité le 05/12/2019 10:47

On voit que depuis le début de la crise des gilets jaunes que ce sont les syndicats et les militants politiques qui mènent la danse : aujourd'hui quand on voit des gilets jaunes se greffer facilement aux syndicalistes et aux militants politiques, on devine clairement que l'inverse s'est produit auparavant ! Je retire mon gilet rouge CGTR je le troque pour un gilet jaune et vice versa !! Une vraie mascarade politique !! Pour infos c'est une grève contre la suppression des régimes spéciaux des fonctionnaires, ceux là même qui touchent une retraite confortable pour permettre à ceux qui ont une petite retraite d'en avoir une décente ! Revendication phare des gilets jaunes : augmenter les petites retraites ! Donc que font t-ils dans cette grève ??

18. @ 12 le 05/12/2019 10:53

Je ne suis pas contre la manifestation concernant la retraite ! Simplement le GJ (les Terroristes) ne font que foute la M.... car la manifestation d'aujourd'hui, le but en tous les cas, n'est pas de bloquer la route, mais de manifester et d'aller à la Préfecture ... Mais le GJ Terroriste qui ont un pois chiche à la place de cervelle ne font qu'aggraver la situation !



De plus souhaiter une guerre civile c'est souhaiter la destruction de notre pays qui fait déjà pitié ! Là pour le coup c'est vous qui me faites pitié ! Et si j'étais un grand travailleur (cela s'appelle de la condescendance, mais sachez que je vous pardonne)



Que la Paix soit avec vous ... Peace and Love ... on ne veut pas la guerre ... Gros bisous.

19. Red BULL le 05/12/2019 11:08

Encore les fainéants de fonctionnaires, des gratteurs de culs etc...

Des privilégiés qui peuvent faire grève et les pauvres salariés du privé qui ne peuvent pas eux parcequ'ils ont un vrai métier, et ils peuvent perdre leurs superbes emplois dont ils se plaignent toute l'année, sortons les mouchoirs.

Si vous faire entuber toute votre vie , si vous plaindre et jalouser les fonctionnaires, car on en est là, vous voulez faire supprimer des avantages aux autres car vous ne pouvez en jouir, ne soyez pas hypocrites, et bien continuez .

En attendant, pour les débiles profond, cette réforme sera encore pire pour vous les supers travailleurs du privé qui ne vous battez pour rien, car de la gueule juste derrière l'écran ne sert à rien.

Mais je suis rassuré, avec des super travailleurs du privé comme vous le gouvernement est tranquille, les réformes passeront et sans vaseline, mais vous aimez ça apparemment.

Baissez vos pantalons.

Pour tous les autres, qui se battent, tous corps de métiers confondus, je vous souhaite bon courage , car l'avenir est bien sombre .