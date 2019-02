▶️ Des petites voitures électriques pour apaiser les enfants hospitalisés

2. Gajamuk le 14/02/2019 13:50



Un peu de pub dessus chanson la misère, et si la misère elle même, la jamais tué personne. Quand mi vois parfois les comportements de certains chanteurs, chanteuses qui se croient "védette" et se montrent méprisants envers les handicapés ( j'ai vu moi-même des enfants malvoyants qui étaient tout content de rencontrer leur chanteur préféré, et qui ont été déçu du mépris), il est temps de se rattraper un peu. Par contre, je connais d'autres artistes connus ou pas, qui s'investissent sans pub récupérateur pour la connaissance profonde de notre culture, et là, je dis bravo.