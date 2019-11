▶️ Des salariés de Mr Bricolage manifestent pour pouvoir travailler le dimanche

Commentaires (14)

1. Zandèt le 29/11/2019 10:05

Lorsque l'on voit de telles manifs, on peut se dire que le patronat a encore de beaux jours devant lui. Ces gens-là cherchent à faire tourner la roue de l'Histoire à l'envers...Ces nombrilistes égoistes semblent mettre de côté leur vie de famille et leur santé pour quelques billets de plus le dimanche. Ils sont devenus mpacronistes malgré eux!

2. almuba le 29/11/2019 10:07

Les syndicats ne sont pas là pour défendre les salariés mais leur fond de commerce.

C'est en incitant à moins travailler et à gagner plus qu'ils appâtent leur clientèle.

Enfin des salariés qui revendiquent le droit au travail, la dignité et qui refusent de se laisser manipuler.

Bravo à eux.

Encourageant pour les générations à venir.

3. GIRONDIN le 29/11/2019 10:15

Il faut se battre pour être mieux payé.



Pour ces 35% je suis pour qu'ils puissent travailler aussi la nuit, pour une ouverture H24, 365 jours.



Perso je n'ai jamais mis les pieds dans une quincaillerie ou grande surface le dimanche ou la nuit.

4. Fabrice le 29/11/2019 10:28

Pour la petite histoire, il y a quelques années la Ville de Paris avait décidé de supprimer les parc-mètre à pièce car il y avait beaucoup d'actes de vandalismes (de vols).

La mairie n'avait pas chercher à savoir qui volait !



Suite à une enquête on a découvert qu'il y avait des macros qui utilisaient des enfants pour ces vols ! N'ayant plus rien à voler, ils ont transformé ces jeunes voleurs en, comment dirais-je, c'est innommable, en leur demandant de se prostituer !



La route de l'Enfer est pavée de bonnes intentions ! Monsieur le Préfet, je vous invite à revoir votre copie concernant la décision que vous avez prise.

5. @ 1 le 29/11/2019 10:30

Mais égoïste vous faites ! Nous sommes sur une île où l'emploi ne coure pas les rues ! Il est tout à fait normal que ces jeunes étudiants se battent pour avoir ces revenus ... Vous si je comprends bien vous roulez sur l'or !

Votre égoïsme me sidère !

6. kersauson de (P.) le 29/11/2019 10:32

soutien TOTAL

a ces jeunes kinenveulent

et la lwa est la meme en metropole et ici, les bricos SONT AUTORISES a ouvrir le dimanche..



a zandet .. ta roue de ton histoire est voilée ! le pneu a plat



7. balayedovantzotportavant le 29/11/2019 10:42

les syndicats ne sont pas là pour défendre des lèches bottes ils veulent bosser qu'ls aillent bosser et remplir les caisses et les bénéfices des actionnaires, ces gros bonnets le dimanche ils sont en pique nique ou leurs maisons de vacances st gilles ou la plaine des cafres, bossez et préparer vos diplômes avec une licence ou un master vous serez payés au smic, vive le travail le dimanche et arrêtez de chouiner au boulot 24/24 et sept jours sur sept!

8. Sebastien le 29/11/2019 10:43

Qu est ce qu on peut être jeune et con! Ils ont vraiment besoin des ouvriers comme vous, des moutons qui bêlent aujourd’hui et qui demain n auront rien par ce que hier ils bêlaient. Voir plus loin que votre bout de nez vous semble sifficile. Ma honte

9. lolo974 le 29/11/2019 10:51

Il est fort le béké Martiniquais. Pov réunionnais...

10. malzack.robby le 29/11/2019 11:15

@1 zandet : assez kass lé kui retourne dans ton tronc d'bwa ton QI de larve n'est pas assez développé ... apparemment ....



utiliser de "grands mots" mots pour dire de telles conneries ... mais arrête !



ils demandent à avoir le choix, le monde évolue Faites une MAJ :-)



Travailler le dimanche ça a son charme, je sais de quoi je parle, après c'est pour un temps à moins qu'on aime ça.



Quelques billets de plus peuvent faire du bien, si c'est pas votre cas tant mieux pour vous :-)

11. Antoine le 29/11/2019 11:18

Personne ne s'étonne que Leroy Merlin et Ravate brico entre autre ne soient pas concernés par cette interdiction alors qu'ils font eux aussi parti des magasins de bricolage ouverts le dimanche? Pourquoi interdire à Mr Brico et pas aux autres?

12. SHANGHAI MAN le 29/11/2019 11:19

POST 1 . SI OU NÉNA L''OCCASION , ALLÉ FÉ UN TOUR EN CHINE , VA CHANGE OUT L,''ÉTAT D''ESPRIT . SORTE DAN OUT TROU BÉBETTE ET ARETTE PLEURÉ INUTILEMENT . ARETTE DORMI ET RÉVEILLE A OU UN PEU MOU NWAR !!!!🐷

13. Emmanuelle HOARAU le 29/11/2019 11:22

Il y des pays où l'on poursuit les fainéants, dans le nôtre ce sont les travailleurs qui le sont !