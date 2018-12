▶️ Deux personnes meurent carbonisées dans un appartement au Tampon

Le 18/12/2018 | Par Zinfos974 | Lu 6673

Un incendie a ravagé un logement situé avenue de l'Europe cette nuit au Tampon. Entre 1h et 2h du matin, les flammes ont embrasé l'appartement situé dans la résidence Fushias. Les pompiers sont parvenus à maîtriser l'incendie mais quelques heures plus tard, stupéfaction, deux corps sont retrouvés carbonisés. Les victimes sont deux hommes âgés de 30 et 40 ans.



Les gendarmes de la compagnie de Saint-Pierre ont été dépêchés sur les lieux pour y effectuer les premiers constats. Il reviendra à la police scientifique de confirmer la cause de la mort des deux personnes carbonisées. Toutes les pistes restent ouvertes à ce stade : l'accident ou un geste criminel.



Avant l'arrivée des secours cette nuit, des habitants ont tenté de venir en aide aux occupants de l'appartement. 8 familles ont été évacuées de la résidence.