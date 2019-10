6. Forest Gump le 18/10/2019 20:54





Pour zinfos

J ai également gagné un parcours des plus difficille

plus que fou et raid il y a fort longtemps..

"Aprés le coup d envois que mon pére se decida a donner

" des millions d autres courreurs a coté de moi tous bien préparés

la première ligne blanche de départ franchis nous courrions

comme jamais dans un lieux sombre

( c etait une course de nuit )

il faisait chaud et humide et notre seul indication

pour gagner la course était de nous rendre a un endroit

qui s appellait l ovale , le noeuf ou je ne sais plus trop le nom....

Mais quoi qu il en soit j ai gagné la course je suis arrivé premier

et cela me donne aujourdhui la chance et le privilége

de pouvoir vous raconter toute ces fabuleuse histoire.sur zinfos