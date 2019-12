▶️ Didier Robert : "Saint-Denis est en panne"

Le 15/12/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 840

Il évacue l’évidence malgré chaque tentative de question. Didier Robert refuse de s’afficher comme le candidat tête de liste de l’union de la droite à Saint-Denis. Pour l'instant.



Le calendrier à respecter selon lui est celui d’"une logique de responsabilité" où "il faut davantage être dans une démarche d’écoute de la population". Raison pour laquelle ce n’est pas la question du nom du candidat qui a été abordée ce dimanche à la Trinité mais celle d’un projet qu’il souhaite "co-construit" avec les Dionysiens.



A l’issue d’une prise de parole sans chichi et sans estrade, au milieu des militants (près de 1000), il nous dévoile les contours d'un projet dont les grandes lignes ont été couchées ce 15 décembre, à trois mois jour pour jour du 1er tour des municipales.



"En douze ans, aucun projet sérieux n’a abouti"



"Les Dionysiens ont des choses à proposer pour leurs quartiers, c’est comme cela que je considère une campagne des municipales", ajuste le président d’Objectif Réunion.



Il réitère par la même occasion les mots très durs tenus un peu plus tôt à l’encontre de la municipalité en place. "Il y a une politique de clan qui a été mise en place. Les chantiers dionysiens sont à l’abandon. En douze ans, aucun projet sérieux n’a abouti. On en est encore au stade de la première pierre ou de projets pour les années à venir", déplore Didier Robert. "Saint-Denis est en panne, Saint-Denis est en coma circulatoire", affirme le président de la collectivité régionale, avant d'ajouter une dose de prudence dans ses annonces : "On ne pourra pas tout régler, je ne pourrai pas tout régler" mais "par contre, mettre en oeuvre toutes les politiques nécessaires pour arriver à un résultat."



Sur des images de Pierre Marchal et Samuel Irlepenne