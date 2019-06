▶️ "Discrimination, règlements de comptes", les pompiers du SDIS en grève illimitée

Le 12/06/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 1180

Comme ils l'avaient annoncé à leur direction par courrier le 3 juin dernier, les pompiers du SDIS ont débuté une grève illimitée ce mercredi matin. Présents devant la direction du SDIS, ils comptent se faire entendre afin de dénoncer "règlements de compte" et autres "discriminations".

Au vu des "conditions de travail" et malgré plusieurs rencontres avec la direction "pour trouver des solutions aux problématiques des agents du SDIS", un préavis de grève illimitée concernant l'ensemble du personnel a été déposé hier par le syndicat SNSPP-PATS 974. Une grève qui débute ce mercredi 12 juin à 8h devant le siège du SDIS.



Le syndicat regrette que le "vrai dialogue social" ait laissé place "aux règlements de comptes" et aux "discriminations dans l'évolution de la carrière de nos agents". Et ce n'est pas la nomination à temps plein de Serge Hoarau à la présidence du SDIS qui va calmer la colère des grévistes, qui déplorent que l'administration "continue d'être loin de la réalité du terrain en méprisant les agents".



Malgré une rencontre avec la direction et le président du Sdis ce mardi après-midi, la situation n'a pas évolué. "Le président a été quelque peu ouvert mais par contre on a eu une direction qui a été hautaine avec les sapeurs-pompiers, car elle estime qu'elle mène la barre comme il faut", regrette Willy Lauret, président du SNPP (Syndicat national des sapeurs-pompiers).



Willy Lauret, au micro de Régis Labrousse :