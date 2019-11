▶️ Dominique Chevalier, vice présidente UNICEF France : "Faire entendre la parole de l'enfant"

Pierrot Dupuy a reçu Dominique Chevalier, vice-présidente d'UNICEF France, venue à La Réunion à l'occasion de la célébration des 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, et, plus particulièrement, pour l'obtention par la ville de Saint-Pierre du label "Ville amie des Enfants". Saint-Pierre est la première ville d'Outremer à obtenir ce label, quand 250 villes en métropole sont "Ville amie des Enfants".



L'UNICEF a vu le jour en 1946, pour venir en aide aux enfants d'Europe et d'Asie au lendemain de la seconde guerre mondiale. L'ONU pérennisa l'agence en 1953,l'UNICEF est présente dans 190 pays. L'antenne française fut créée en 1964, sous la forme d'une association loi 1901. L'UNICEF France a pour mission de veiller à 'application de la Convention des Droits de l'Enfant sur le territoire français, de sensibiliser sur la situation des droits de l'enfant, mais aussi de collecter des fonds et de financer des actions de terrain.



La Convention des Droits de l'Enfant, née en 1989, est le premier traité identifiant l'enfant comme un être spécifique, différent d'un adulte, qui a des droits spécifiques, notamment droit à l'éducation et à la protection. Elle repose sur 4 principes fondamentaux: la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, son droit de vivre et de se développer, et le respect de sa parole.