Commentaires (17)

1. Taloche le 15/05/2019 18:29

Vous avez bien raison Monsieur ! Idem à saint-benoit.

2. Joseph le 15/05/2019 18:41

Tel Don Quichotte et ses moulins à vent, le pot de terre contre le pot de fer, paye tes bouteilles, tu te feras moins mal à l'estomac !

3. noe le 15/05/2019 18:48

La Dodo lé la !

4. rekin le 15/05/2019 19:18

@2 Don Quichiotte dans cette affaire

5. EAU DE SOURCE 974 le 15/05/2019 21:12

Et dire que la Réunion est une terre d'eaux vives et pures à la source......

6. ali le kafhir le 15/05/2019 21:26

"elles confirment la présence de bactéries fécales, au moins sept fois en 10 ans de résidence à Saint-André."



je propose que la prochaine augmentation de la facture d'eau s'appelle l'augmentation "Maxime Leclercq"

7. Angel le 15/05/2019 21:32

La pa di st André virapoulet i sa vende une eau de haute qualité au émirat ? Lol son commune n''a poin leau propre pou son peuple et la li les fier li la

8. Reyonais le 16/05/2019 01:01

Pareil rdm les bas...depuis 2005 je vais porter plainte aussi et réclamer préjudice. Déjà fait auprès de la cise de st andre et la commune mais rien a été fait! Ral bol. Y paye do l eau chère et y bascule parcque n’a trop et pourtant pas capable...

9. Partage le 16/05/2019 01:16

Je suis de coeur avec lui c est une honte la qualité de l'eau dans l'est quand on voit les factures....

10. Lolo le 16/05/2019 06:04

Monsieur le Maire et Son fils ne s'en inquiètent aucunement..... VIRAPOULLE.

11. Franky le 16/05/2019 06:30

@2 Tant qu’il y aura des personnes comme toi, la Réunion n’avancera pas.

Commentaire de m...e.

Quand on paye une prestation on est en droits d’exiger la qualité

12. Richard LALANNE le 16/05/2019 08:09

Le matin quand je lis les actualités et que je lis ce type d'information je suis rassurer d'avoir encore des yeux pour lire et des mains pour faire un commentaire.



Oui car je trouve que c'est avec ce genre de personnage que la France est en train de partir en sucette.



Monsieur le Juge,j'espère que vous le débouterai de sa plainte.



Une seule réflexion :

Rendez-vous compte si tous les Réunionnais faisaient comme vous Monsieur ?

Toutes les sociétés mettraient la clé sous la porte, les collectivités seraient obligées d'investir des millions pour le remplacement des tuyaux et de l'assainissement des eaux et par extension une augmentation des impôts locaux car il faudra bien payer tous ses travaux.



Tout cela car Monsieur achète des bouteilles d'eau comme tout le monde !

13. Taloche le 16/05/2019 09:22

12 Richard LALANNE. Oui Monsieur ! Tous les Réunionnais concernés par cette eau pourrie devraient en faire autant. Quand on achète une marchandise on souhaite qu''elle soit au minimum consommable. Au super marché, vous achetez des produits pourris ?

14. Alinta le 16/05/2019 09:50

Post 12 :



"...les collectivités seraient obligées d'investir des millions pour le remplacement des tuyaux et de l'assainissement des eaux et par extension une augmentation des impôts locaux car il faudra bien payer tous ses travaux."



Renseignez-vous, c'est déjà le cas. D'où croyez-vous que vient l'argent qui rémunère la CISE ? des abonnements certes, mais aussi des collectivités puisqu'il s'agit d'une délégation de service public. Sauf qu'en plus de financer les investissements d'équipements et l'exploitation des ouvrages, l'argent public rémunère aussi les dividendes des actionnaires du groupe.

15. Raoult le 16/05/2019 10:44

Sak i derange a moin le plus, c le porté plainte a toute sauce. Mi pense k une action bien ciblé envers ban fermier ek le maire, style mobilisation physik, ek media, Zinfos ,....ley bien plus benefik

16. Réveillez vous le 16/05/2019 12:16

@Richard LALANNE



c'est une blague votre commentaire ?

Nous payons notre abonnement pour une eau de qualité (un minimum)

Nous payons nos impots donc une partie retourne pour les infrastructures

Nous payons des taxes dont une partie repart également pour les infrastructures...



Que ce soit, taxe, impôt, région, département, Europe ...c 'est notre argent