▶️ Économie circulaire: La Cinor dévoile son PCAET et son Fertilpéi, son fertilisant 100% local à base de déchets

1. RidingSly le 03/06/2019 18:40



Oui oui oui contre le réchauffement climatique oui oui produit sain oui oui la marmotte met la tablette de Mascarin dans le papier d'alu...sauf que les produits chimiques présents dans les eaux usées (restes de médicaments évacués dans les urines et les selles, produits ménagers...) ils vont finir ou? dans les nappes phréatiques, il est très intéressant de consulter la fiche technique du produit... dont voici les info qu'il faut retenir (voici le lien de la fiche technique: https://ephy.anses.fr/mfsc/fertilpei)



"Ne pas dépasser un apport cumulé du produit FERTILPEI sur 10 ans de 43 tonnes/ha", "Respecter une zone sans apport de produits d'une largeur de 5 mètres minimum et équipée d'un dispositif végétalisé par rapport à un point d'eau", " Protection de l'opérateur et du travailleur. Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :

- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles ;

- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage) ;

- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

Porter des gants et un vêtement de protection appropriés, ainsi qu'un masque de protection anti-poussière de type A2P3 et des lunettes de protection lors de la manipulation et l'application du produit."



Bref c'est du tout bon pour l'environnement le réchauffement climatique, on devrait pas le manger pur tellement on a l' "assurance de disposer d'un produit sain" (dixit Mme DUCHEMAN vice-présidente de la Cinor et membre de la commission environnement et développement durable)...Tout ça sent le scandale.

Pourquoi Mme DUCHEMAN ce fertilisant est utilisable uniquement sur la canne à sucre et dans les culture florales Hors Sol??? Que va t'on retrouver dans les nappes phréatiques? n’est’il pas venu ce moment ou on arrête la canne à sucre (qui empoisonne le sol pour les générations futures) et on commence une agriculture durable (en adéquation avec les enjeux insulaires) ?

Nan mais ils sont à côté de leurs bottes ces joli(e)s cols blancs, bien propres sur eux, biens maquillés, bien habillés, avec leurs titres de directeurs ils retombent toujours sur leurs pattes ceux la, un petit discours populiste en se faisant mousser et hop, encore une coupe de champagne et quelques samoussas au frais des pigeons?