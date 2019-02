▶️ Emergence Réunion prône un modèle de développement "cohérent et solidaire" pour La Réunion

Le 20/02/2019

"Les évènements de ces derniers mois nous obligent à reconsidérer notre comportement et notre vision des choses". À l'occasion de la rentrée politique de son mouvement Emergence Réunion, qui fêtera ses 10 ans cette année, Serge Camatchy lance un appel aux responsables politiques, mais aussi à la population, pour offrir à La Réunion "un nouveau modèle de développement".



Après avoir pris un peu de recul avec la vie politique en 2015, Serge Camatchy revient sur le devant de la scène, "au vu de la situation économique, sociale et politique" que traverse La Réunion. "On ne peut pas rester les bras croisés en se disant qu'on a fait notre temps, qu'on a nos retraites et nos familles, rester dans son coin et voir le train passer. Ce n'est pas le modèle de société que nous prônons à Émergence Réunion", clame Serge Camatchy.



"Notre de mode de vie, basé sur l'hyperconsommation, est à revoir"



"Si hier, on (les responsables politiques, ndlr) était pour un 'modèle de développement' pour La Réunion, aujourd'hui il est devenu urgent de revoir cette position et de dire clairement qu'il faut un modèle de développement cohérent et solidaire' pour notre territoire", poursuit l'ancien vice-président de la Région et du Département.

Un modèle porté par son mouvement comme il s'en explique. "Cohérent pourquoi ? On parle de l'agriculture, de la santé, de l'économie, des PME…il faut être cohérent pour que chacun puisse trouver sa voie. Deuxièmement, solidaire. Quand on connaît le taux de chômage à La Réunion et si on peut très rapidement, avec l'État et l'Europe mettre en place ce développement circulaire (…) je crois que l'on surmontera les nombreuses difficultés de notre territoire", explique l'ancien adjoint de Jean-Paul Virapoullé à la mairie de Saint-André.



Un nouveau modèle de développement pour La Réunion qui passera par un changement de mentalités aussi bien du côté des responsables politiques que de la population. "Notre de mode de vie, basé sur l'hyperconsommation, est à revoir", tance Serge Camatchy.