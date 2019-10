▶️ Emmanuel Macron annonce un encadrement des prix des billets d'avion à Mayotte

Le 22/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 1970

Emmanuel Macron est à Mayotte ce mardi 22 octobre. C'est sa première visite officielle dans le 101ème département français en tant que président de la République. Lors de son tout premier discours à Mamoudzou, le chef de l’Etat a semble-t-il, déjà réussi à déminer le terrain. Il a été acclamé par une foule venue nombreuse l’écouter sur une estrade à ciel ouvert. Il a déclaré qu'il voulait "encadrer les prix" des billets d'avion, l'une des problématiques mise en avant de façon récurrente par la population mahoraise.



" Alors qu’est-ce qu’on va faire à très court terme ? On va encadrer les prix et on va obliger à plus de concurrence pour éviter qu’il n’y ait qu’une compagnie qui monte les prix vers le haut", a-t-il promis devant un parterre acquis à sa cause. "Ça on peut le faire très vite et il n’y a pas besoin d’attendre les travaux (de l’allongement de la piste de l’aéroport Pamandzi, ndlr)", a ajouté le président de la République.



"On vous a déjà fait le coût des études"



"Deuxième chose, concernant la piste de l’aéroport. Quand je suis parti de Paris, on m’a dit y‘en a pas besoin, c’est très cher et d’ailleurs ça fait 20 ans qu’on le promet et on le fait pas. Quand je suis arrivé, j’ai compris que la piste était courte parce qu’on freine beaucoup ! (rires). Donc oui on le fera, Il n’y aura pas d’étude d’impact pour savoir si on va le faire ou pas, elles ont été faites plusieurs fois. On vous a déjà fait le coût des études… Sur l’année et demi qui vient, on lance l’étude opérationnelle pour pouvoir démarrer les travaux, et ça ça sera financé dans ce contrat, c’est environ 200 millions d’euros", a-t-il rappelé l'enveloppe consacrée dans le Contrat de Convergence. Un contrat signé en juillet à l’Elysée en présence des élus de Mayotte et des Outre-mer.

Plus globalement, "l’objectif est d’apporter des réponses concrètes à ces difficultés. Des réponses ont déjà été apportées ces derniers mois. Je salue les élus qui se sont fortement engagés", a-t-il évoqué, avant de dévoiler les intentions du gouvernement concernant la lutte contre l’immigration clandestine. "Le dispositif civil et militaire qui engage nos soldats et notre armée, nous allons, avec les ministres, les passer en revue", avec comme objectif une augmentation des reconduites à la frontière : "nous serons à plus de 25000 retours aux frontières cette année", a-t-il martelé.



A titre de comparaison, selon les derniers bilans de la préfecture de Mayotte, le nombre de reconduites s’élevait à 22.000 au 1er octobre.



A Mayotte, le chef de l’Etat est accompagné par le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, de la ministre des Outre-mer Annick Girardin, et du secrétaire d’Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Ce dernier devrait préciser dès cet après-midi les contours de la feuille de route que vient d'annoncer Emmanuel Macron.