▶️ Enseignants en grève de surveillance le 1er jour du Bac : "Le ministre a décidé de n'écouter que lui-même"

Le 17/06/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 364

Comme le confie Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU, cela fait plus d'un an que syndicats d'enseignants et enseignants alertent le ministre sur les dangers à attendre sur la loi Blanquer. Et malgré toutes les différentes manifestations, "toutes nos objections, nos remarques, nos critiques, nos propositions sont restées lettres mortes, le ministre a décidé de n'écouter que lui-même", souligne Marie-Hélène Dor.



Elle précise également que "c'est une décision qu'il nous a obligés à prendre, on ne le fait pas de gaité de coeur, mais à un moment nous n'avons pas d'autre choix, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui". Si cette grève a un impact sur les lycéens et leur baccalauréat, "c'est le ministre qui devra s'expliquer là-dessus, c'est lui qui programme la destruction de tout le système éducatif".



Sarah Cherrière, enseignante en lettres confie que si elle a accepté de faire la grève aujourd'hui, alors qu'elle était de surveillance pour l'épreuve de philosophie ce matin, "c'est que des choses vraiment graves sont en train de se passer, qui vont impacter de manière très très durable la vie de la jeunesse française, la vie des familles françaises et aussi la vie des enseignants".



Selon l'enseignante, "cela n'a aucun impact pour le moment dans le déroulement du Bac, néanmoins il y a des académies dans lesquelles il se passe beaucoup de choses, il y a des inspecteurs qui sont même convoqués apparement pour surveillance, les personnels sont obligés de se mobiliser autrement, les établissements de fonctionner autrement..."



Elle ajoute cependant que "le but c'est qu'il y ait de toute façon un impact car agir, être en désaccord, ça crée des remous, ça peut perturber le déroulement de certains évènements, c'était le but au départ, même si le but n'est pas de créer du mécontentement mais plutôt d'en exprimer un, le but n'est pas de mettre en difficulté des élèves que nous avons accompagnés".



Bien que tout dépende du degré d'implication, Sarah espère cependant un impact positif, mais avoue être un peu inquiète, "pour l'instant on a un gouvernement qui ne prend en compte aucune des réactions du corps enseignant, qui gouverne de manière très unilatérale, dans une hiérarchie très descendante, qui met en danger la qualité du travail qu'on est en train de fournir".



Ils attendent les retombées des actions d'aujourd'hui, d'un point de vue régional et national, avant de se prononcer sur d'éventuelles actions futures.