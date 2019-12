▶️ Errance animale: Le Département débloque une aide pour les éleveurs

Le 19/12/2019 | Par samuel.irlepenne@zinfos974.com | Lu 170

Au cours de la séance plénière du Département hier, la collectivité a annoncé le déblocage pour la période 2019/2022 d'un dispositif d'aide à l'attention des éleveurs contre l'errance animale. Une aide de 4 000 euros maximum par exploitation au titre des dépenses d'investissements et de 400 euros maximum par exploitation au titre des frais d'expertise.



Comme l'explique le vice-président de la collectivité en charge des affaires agricoles, Serge Hoareau, les éleveurs auront droit à cette aide, qui permettra d'effectuer des travaux d'aménagement et de sécurisation, dès lors qu'une perte de 20% de la production sera constatée.



"Ce ne sera pas pour remplacer les animaux perdus, mais pour faire les travaux pour reconsolider une clôture et peut-être mieux sécuriser son élevage", indique le maire de Petite-Île, qui rappelle que la lutte contre les chiens est du ressort des mairies et/ou des intercommunalités.