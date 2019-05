▶️ Européennes - Jean-Paul Virapoullé : "Qui aurait parié là-dessus?"

Le 27/05/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 258

Suite aux résultats du premier tour des élections européennes hier soir, Jean-Paul Virapoullé, maire de Saint-André a déclaré "En Marche fait match nul avec le Rassemblement National de madame Le Pen, qui aurait parié là-dessus? Il y a moins d'un point d'écart".



"En Marche a éliminé de la course le PS, le Parti Communiste français, les LR, on peut donc dire que le Président de la République sur le plan national a atteint ses objectifs", explique-t-il.



Sur le plan européen, il va y avoir compétition pour la recomposition de l'Europe, et le maire de Saint-André confie être "pour la recomposition de l'Europe". "J'espère que la France pèsera de tout son poids pour que dans les deux ans qui viennent nous ayons une Europe puissance économique, équitable sur le plan social et qui soit respectée politiquement", ajoute-t-il.



Si ce n'est pas le cas, Jean-Paul Virapoullé, en tant que citoyen, déclare qu'il jugera l'action du chef de l'Etat en 2021. "Ceux qui pensaient enterrer vivant le gouvernement et les chefs de l'Etat dans cette élection là, vous avez perdu votre pari, la France Insoumise est en voie de liquidation et les deux partis qui aujourd'hui sont rivaux c'est le Rassemblement National, qui a ses limites, et la République en Marche, auquel les Français ont donné une deuxième chance, alors au Président de jouer pour faire gagner la France et faire gagner l'Europe".

Interview de Régis Labrousse