▶️ Eurovision : La performance de Bilal Hassani peut-elle faire gagner la France ?

Le 16/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 771

Le jeune chanteur a dévoilé sa prestation vendredi dernier lors des premières répétitions à Tel-Aviv. Bilal Hassani a séduit les "bookmakers" avec l'interprétation originale de son titre "Roi". Déjà placé en troisième positions des pronostics, l'artiste aux longs cheveux blonds platine pourrait bien faire gagner la France pour la première fois depuis 1977.

Avec ses grands yeux noirs et son aura éblouissante, Bilal Hassani investit la scène de l’Eurovision avec un sourire chaleureux. À ses côtés, deux danseuses hors du commun entament une chorégraphie hypnotisante pour l’accompagner sur son titre "Roi".



L’une est atteinte d’obésité, l’autre est sourde de naissance. Rien ne les destinait à devenir danseuse. "Comme elles, on m’a toujours dit de vivre caché. Alors on a décidé de briller", confie le chanteur androgyne à nos confrères du Parisien.



Un message de tolérance qui a séduit les preneurs de paris et les journalistes présents lors des répétitions qui se déroulent en ce moment même à Tel Aviv.



Lors de sa première apparition, Bilal Hassani est passé de la 11ème à la 5ème position du pronostic des bookmakers. Le chanteur continue de grimper puisqu’il atteint finalement la troisième place en début de semaine. S’il continue sur sa lancée, rien ne semble pouvoir empêcher Bilal de ramener la coupe à la maison.



L’interprète de "Roi" a confié s’être coupé des réseaux sociaux pour justement ne pas être influencé par ces pronostics.